El Concello avisa a dueños de fincas sin limpiar de que "se acabó el cachondeo"

"Se acabó el cachondeo. O limpias el solar o el Concello te lo va a limpiar y te lo va a cobrar. Y al final lo vas a tener que pagar". Con esta contundencia se expresa el concejal de medio ambiente, Álvaro Santos, para que no quede ninguna duda de la voluntad del Concello de cambiar el paso respecto a los propietarios de solares urbanos que los mantienen en condiciones de absoluto abandono, causando problemas no solo de convivencia para sus vecinos sino incluso de salubridad para el resto de la comunidad.

Álvaro Santos advierte de este modo que la campaña iniciada por el Ayuntamiento tiene intención de ir mucho más allá de los simples apercibimientos e incluso de las multas, para pasar a la acción en los casos en los que los informes técnicos determinen que está justificada la intervención inmediata. Y esa intervención, según el concejal, no se va demorar meses o años, como hasta ahora, perdida en una maraña burocrática.

"En estos momentos", detalla Santos, "tenemos abiertos más de cuarenta expedientes de ejecución forzosa por fincas en malas condiciones en el caso urbano. De ellos, alrededor de diez o doce cuentan con informes técnicos que nos indican que no pueden esperar más. Una vez que se les ha notificado a sus dueños, si ellos no actúan en mes y medio el Concello ejecutará la limpieza subsidiariamente".

Este plazo es el mínimo que deben conceder al propietario de los terrenos, asegura el responsable de los terrenos, para que sea él quien se responsabilice de adecentar el solar. En primer lugar, "porque no soy partidario de actuar directamente y que sea el Concello quien ejecute subsidiriamente los trabajos y luego los pase a cobro. Eso es muy cómodo para los propietarios: yo no me preocupo, que venga el Concello, me lo haga y luego ya lo pago; eso no es así".

Hay más de 40 expedientes de ejecución forzosa y en doce hay informes técnicos para actuar de inmediato

Por ello, primero se le comunica al dueño para que limpie, y tiene un plazo de 15 días para hacerlo o recurrir. A partir de ahí, es cuando el Concello puede comenzar a imponer sanciones. La primera es de mil euros, y pueden llegar hasta los 10.000. El problema es la forma de proceder. Lo habitual hasta ahora era ir incrementado esa sanción de mil en mil euros, de manera que para llegar hasta los 10.000 euros podían pasar hasta dos años, sin que el solar se limpiara.

Santos está dispuesto a cambiar esa manera de hacer las cosas en los casos más graves, cuando los técnicos determinen que existe riesgos sanitarios y molestias para los vecinos o haya obstrucción por parte del propietario, ya que la normativa permite que la sanción no sea gradual, sino que se aumente en función de la gravedad del incumplimiento, y actuar de oficio para limpiar si el propietario se niega.

"Los dueños tienen que tener claro", advierte el responsable municipal, "que al final se les va a reclamar la multa, los trabajos de limpieza y los intereses. Y que si mantienen una deuda con la administración no pueden acceder a ninguna subvención. Y, yendo más allá, que en último caso se responde de la deuda con la propiedad de la finca. Se va a cobrar sí o sí".

El área de medio ambiente insiste además que con esta política de tolerancia cero respecto a los solares abandonados pretende dar respuesta a una de las principales demandas de todas las asociaciones de vecinos de la ciudad, ya que se trata de la reclamación más escuchada en sus reuniones con los representantes vecinales de todas la zonas, al tratarse de un problema extendido por toda la ciudad.

"Lo que pido a los vecinos es que nos sigan llamando"

Álvaro Santos reconoce que el problema de los solares urbanos en estado de abandono es un problema que la ciudad lleva arrastrando muchos años, "seguramente agravado por la crisis de la construcción", y sobre el que no se había actuado con contundencia.



Por eso, muchos de los expedientes que hay abiertos son reiterativos porque son fruto de las quejas y llamadas constantes de los vecinos. Pese a ello, el concejal insiste en pedir a los ciudadanos de Lugo "que sigan llamando al Concello cada vez que vean un solar en estas condiciones, porque es la manera que tenemos de saber que existen y poder actuar. No podemos estar recorriendo la ciudad constantemente, así que animo a los vecinos a llamar e informar para que podamos actuar".



Herencias múltiples

Santos advierte de que se trata de un problema extendido por toda la ciudad, en muchos casos también ligado a un asunto de herencias múltiples, lo que hace más complicado dar con los responsables del mantenimiento.