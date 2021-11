El Concello avanza en el proceso de variar el PXOM y hacer zona verde O Garañón

El Concello ha informado de que la firma adjudicataria contratada para modificar el Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM), con el objetivo de recalificar las cuestas del parque de Rosalía y convertirlas en zona verde, ha entrado ya en la primera de las seis fases del proceso administrativo, "consistente na recompilación da documentación que logo será remitida á Consellería de Medio Ambiente para a súa avaliación ambiental estratéxica", según explicó la concejala Paula Alvarellos.

"As áreas de urbanismo, arquitectura e enxeñería", indicó Alvarellos, "atenderon neste tempo as peticións da adxudicataria facilitándolle a información requirida, como informes técnicos que integraban o expediente, cos que se dá soporte á determinación do executivo local de cambiar o PXOM, tal e como indicou o TSXG, pero camiñando, ademais, cara o obxectivo de que o cinto verde que constitúen o parque de Rosalía de Castro e o Miño teña continuidade neste punto da capital dunha forma harmonizada coa contorna".

La asistencia técnica incluye seis fases de trabajo que comprende todo el procedimiento, "entre as que se inclúe dende a presentación inicial das alternativas até a entrega do estudo ambiental estratéxico e tamén do proxecto de modificación puntual do PXOM preparado xa para a súa aprobación inicial e mesmo a elaboración da documentación necesaria para a publicación dos anuncios da súa aprobación definitiva".

Este proceso incluye las polémicas torres de O Garañón, que deben ser derribadas, si bien el Concello no ha informado sobre las negociaciones con los propietarios. De hecho, el área de medio ambiente tiene en trámite un expediente de orden de ejecución instando a la propiedad a realizar una nueva limpieza de la maleza.