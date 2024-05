Lugo autoriza la conversión de cinco bajos comerciales en viviendas

El interés por convertir bajos comerciales en viviendas, algo que en ciudad de Lugo ya era posible pero de lo que apenas había demanda, está aumentando, como sucede en la mayoría de las urbes. El Concello concedió cinco autorizaciones en los últimos meses y estudia otras siete solicitudes, según confirmó el gobierno local después de que el PP preguntara en el pleno sobre qué medidas está adoptando la administración local para impulsar esa transformación de espacios.

El ejecutivo recordó que está elaborando un anexo al plan general de urbanismo para facilitar esa conversión de bajos comerciales a viviendas, de acuerdo con la modificación de las normas de habitabilidad que hizo la Xunta, que tienen ese mismo objetivo.

De momento, el gobierno local no especificó en qué zonas de la ciudad autorizó ya el cambio de uso de bajos o está pendiente de hacerlo. Apuntó, no obstante, que las peticiones no se concentran en ninguna parte en concreto del centro urbano.

En el Concello de Lugo, antes del decreto de habitabilidad de la Xunta ya se podía hacer vivienda en planta baja y transformar un bajo comercial de este tipo en residencia, ya que los usos los determina el planeamiento municipal. Los espacios tenían que reunir unas condiciones que ahora se van a flexibilizar. La altura de planta para uso de vivienda tenía que ser de un mínimo de 2,6 metros y desde la parte inferior de la ventana hasta el suelo tenía que haber al menos 2,20 metros. Con el nuevo decreto, la altura mínima del local para darle uso de vivienda se reduce a 2,50 metros (2,40 si solo es cambio de uso, sin modificación de forjados) y las ventanas pueden estar a 1,80 metros del suelo. Esta última altura podrá ser menor si se hace un retranqueo, que antes tenía que ser de al menos tres metros y ahora se reduce a dos.

La Xunta también ha flexibilizado otras condiciones que debe cumplir un bajo comercial para poder implantar el uso de vivienda en él y el Concello pretende aprovechar esta circunstancia para favorecer la construcción y la rehabilitación en el ámbito Pepri (recinto amurallado y entorno inmediato). En el casco histórico solo era posible hacer viviendas que dieran a una vía o plaza. El Concello realizará otro cambio para que también se puedan hacer viviendas que den a patio de manzana que cumplan las dimensiones que regula el nuevo decreto de la Xunta, que añade al salón y dormitorio, la cocina como estancia que computa para este fin.

Estas nuevas determinaciones también afectarán a las manzanas del perímetro exterior de la muralla, por lo que el ejecutivo local cree que esa flexibilización favorecerá la promoción y la rehabilitación urbanística y en consecuencia también un incremento de la oferta residencial.

El documento que facilitará la transformación de los bajos

Para que estas nuevas condiciones puedan aplicarse ya no será necesario que el Concello modifique el PXOM sino que llegará con que elabore un anexo, tal como recoge la normativa autonómica. Es un trámite bastante más sencillo, aunque exige aprobación del Concello, exposición pública e informe y visto bueno de la Xunta.

Las entreplantas no son habitables

El nuevo decreto de la Xunta no afecta a las entreplantas, que en la ciudad de Lugo siguen sin poder tener uso residencial. El plan urbanístico en vigor desde 2012 no permite siquiera la construcción de entreplantas. Las que hay son anteriores y para ellas se mantiene el uso que siempre tuvieron, terciario.

Las viviendas turísticas

Hay quien cree que los cambios normativos que pretenden favorecer viviendas en bajos comerciales pueden fomentar un auge de viviendas con fines turísticos. Este uso está generando problemas de convivencia en algunas ciudades y reduciendo la oferta de alquiler convencional. El gobierno recuerda que el control de las viviendas turísticas corresponde a la Xunta. El Concello no tiene ninguna intervención, precisa.