El Concello aumenta la atención a los sin techo y pide que no se interfiera

El Concello de Lugo anunció que la partida presupuestaria para la atención de personas sin hogar aumentará este año un 15%, hasta los 90.000 euros. Aseguró que en este momento no hay ninguna persona sin hogar que no esté siendo atendida y pidió a los ciudadanos que no interfieran en la labor de los trabajadores de los servicios sociales, tanto del Concello como de otras entidades que trabajan con esta población en colaboración con la administración local, como Cruz Roja y Alume.

La concejala de bienestar social, Olga López Racamonde, explicó que es consciente de la preocupación social que hay en torno a las personas que viven en la calle y agradeció esa "sensibilidade", pero recordó que muchas veces son casos "moi complexos", con problemas de adicciones o de enfermedad mental, que es necesario abordar desde el ámbito profesional. "Resulta de vital importancia permitir o labor que xa desempeñan as entidades sociais, coa aplicación de protocolos e procedementos estritamente técnicos e moi rigorosos, nos que non se debe interferir se o que verdadeiramente queremos é axudar a estas persoas", explicó López.

Cuando estas personas reciben comida u otra ayuda de los vecinos, suelen ser reacias a recibir atención de la administración, más completa y transversal y, sobre todo, profesional.

El caso de un hombre que dormía en la calle porque decía que no encontraba alojamiento con su mascota y que, tras hacerse público su caso, recibió ayuda vecinal puso el foco en la atención a las personas sin techo, donde el PP ve carencias y con las que el gobierno local asegura que trabaja "ao máximo e durante todo o ano". Sobre este caso, López aseguró que se le dieron "varias alternativas, pero cada persoa ten autonomía para decidir". El Concello tiene acuerdos con pensiones donde se aceptan mascotas, aseguró.

A mayores del Fogar do Transeúnte, por el que el año pasado pasaron una media de cien personas al mes, el Concello tiene un programa de atención a personas sin techo con Cruz Roja y Alume, entidad de ayuda a personas con enfermedad mental, problema frecuente en este colectivo.

Las personas que viven en la calle disponen de instalaciones en Cruz Roja, como duchas, cocina y lavandería, y se les ofrecen actividades encaminadas a que adquieran habilidades para favorecer su integración. Además, aquellas que llegan a una fase más avanzada de recuperación pueden hacer uso de forma temporal de un piso municipal, donde además se les da apoyo y formación para dotarlas de recursos que les permitan recuperar su autonomía.

López recordó que la oposición puede acceder a los expedientes de cada una de las personas atendidas y ver cómo se las atiende y que a veces se recurre también a otras administraciones.