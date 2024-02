El Concello atribuye a un error humano la fuga de gas en el centro de Lugo

El Concello de Lugo salió al paso de las críticas de la asociación Lugo Monumental sobre la fuga de gas que se produjo el lunes en la Praza de Santo Domingo, después de que una máquina taladradora perforase una tubería. Según el Concello, "a rotura da canalización é unicamente achacable a un erro humano porque as tubaxes estaban sinalizadas".

La asociación de empresarios y comerciantes había hecho público antes un comunicado en el que indicaba que "aunque los accidentes pueden ocurrir, no es la primera vez que hay problemas con las canalizaciones de gas (en la calle del Teatro ya hubo un incidente similar). Esto revela una preocupante falta de información que parece tener la administración a la hora de hacer las obras, lo que es llamativo porque las instalaciones de canalización de gas son relativamente recientes", señala.

Además, Lugo Monumental sostiene que el despliegue de medios por parte del Concello fue lento, lo que, dice, "hizo que fueran los Bomberos los que tuvieran que atender, además de la propia fuga, la gestión del público, lo que no parece razonable. Además hubo una patente falta de información en tiempo real en plena crisis, algo que habría sido más que deseable", sostiene.

A este respecto, el Concello quiso "defender" y "poner en valor la intervención " e o labor desenvolvido de xeito coordinado polo servizos municipais de emerxencia que participaron no dispositivo". Así, explica que desde que a las 14.34 se recibió la llamada del 112, "inmediatamente tres indicativos da Policía local e dotacións de Bombeiros trasladáronse ao lugar dos feitos. Mentres os bombeiros centráronse en realizar as tarefas necesarias nas inmediacións do punto do escape, os axentes da Policía local procederon a acometer os cortes de seguridade precisos na contorna".

Y, respecto a la la supuesta falta de información, recuerda que "o gabinete de prensa do Concello mantivo informados aos medios de comunicación que así o solicitaron. Así mesmo, o goberno local, a través da alcaldía, informou en todo momento da situación ao colectivo veciñal da zona, co que mantivo un contacto fluido e permanente durante o tempo que permaneceu activo o dispositivo". Aludía de este modo al contacto constante con colectivos vecinales representativos del centro.