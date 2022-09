El Concello asegura que habrá conserjes en todos los colegios para iniciar el curso

El gobierno de Lara Méndez aseguró este miércoles que no habrá ningún problema de personal de conserjería en los colegios de la ciudad y que estos podrán abrir y cerrar a partir de este jueves, día de inicio del curso escolar, con normalidad. "En ningún caso va a faltar personal y así se ha informado ya a los colegios", afirmó el ejecutivo local después de que esta semana la directora del Rosalía de Castro amenazara con no abrir el centro el jueves si no disponía de personal de conserjería.

Los colegios con dificultades son, además del Rosalía, el Illa Verde, donde el ordenanza está de baja por enfermedad, y el de Paradai, donde la ausencia se debe a una incapacidad. En el Rosalía se produjo una jubilación que no estaba prevista, según explicó el gobierno local. Este asegura que el Concello dispone de bolsas de trabajo en esta categoría, pero que esta es una fórmula no válida para cubrir todo tipo de ausencias. Se recurrirá a ellas en algún caso y en otros será necesario llevar a cabo otros procedimientos de contratación. Mientras unos y otros procesos no estén finalizados, los colegios serán atendidos por ordenanzas de otras dependencias municipales, sin que ninguna de ellas quede descubierta, según mantiene el equipo de gobierno.

Sobre las quejas de algunos de los directores de los centros afectados por el hecho de que no solo se trata de abrir y cerrar las instalaciones sino que hay otras tareas de mantenimiento que no se están llevando a cabo por falta de conserjes, el gobierno local explicó que los ordenanzas solucionarán los problemas más urgentes y los que estén en su mano y trasladarán el resto de cuestiones al Concello para que puedan ser atendidas por otras vías.