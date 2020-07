El Concello arregla el campo de rugby de As Pedreiras

El concejal de deportes del Concello, Miguel Fernández, anunció que en los próximos días se procederá a acondicionar el campo de rugby situado en el estadio de As Pedreiras, para lo que destinará más de 39.000 euros. Fernández indicó que la actuación consistirá, fundamentalmente, en la retirada de la cubierta vegetal actual y en la descompactación del terreno así como en el suministro y extendido de la arena, sembrado de césped -con una mezcla de diferentes variedades de gramíneas-, así como su posterior fertilización.

"As obras, que terán unha duración aproximada de dez días, inclúen tamén o repintado das liñas da cancha así como a revisión e posta a punto do sistema de rego por aspersión", completó el completó el concejal, que añadió que además se contempla ya "mantemento mensual do recinto, a base de segas e renovación de semente naquelas zonas que se deterioren ou presenten un maior desgaste co fin de garantir o bo estado da herba natural en todo momento".

SAN FIZ Y MONTIRÓN. Siguiendo con la obras de acondicionamiento realizadas por el Concello, el área de medio ambiente ejecuta esto días rozas en parcelas y vías municipales de Sanfiz y Montirón, donde también se ha procedido a limpiar la carretera Virxe da Esperanza que comunica el barrio con el paseo del Rato.

"Actualmente estanse a acondicionar aqueles terreos públicos nos que a maleza creceu indiscriminadamente durante a primavera e nos que non se puido intervir antes por mor das limitacións que impuxo, durante tres meses, o estado de alarma", señaló el concejal del área, Álvaro Santos.

Santos recordó que llevar a cabo estos trabajos este mismo mes el Concello incorporó un nuevo tractor que, con la ayuda dos operarios, "posibilitará a súa actuación simultánea en varios puntos do termo municipal nos que, primeiro se actuará coa maquinaria e logo o persoal completará o acondicionamento do perímetro dos soares, de forma que as brigadas no cheguen nunca a coincidir para evitar riscos".