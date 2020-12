"Son as contas da recuperación, solidarias e expansivas". De esta manera definió la alcaldesa Lara Méndez, los presupuestos municipales para 2021, cuyos grandes rasgos presentó este jueves en una rueda de prensa conjunta con su socio de gobierno y teniente de alcalde, Rubén Arroxo. Así, el presupuesto del bipartito PSOE-BNG asciende a unos históricos 106,4 millones de euros que, en opinión de ejecutivo local, deberían servir para que la inversión pública ejerza de motor de la recuperación económica del Lugo post-pandemia y para paliar el sufrimiento de las víctimas más desprotegidas que está dejando la crisis sanitaria y económica.

Unas ideas generales en las que coincidieron Arroxo y Méndez, que presentó unas cuentas "pensadas para a recuperación de Lugo, porque estimamos que o vindeiro ano, como vimos reiterando durante estes meses, debemos saír reforzados desta situación de crise social e económica". Para ello, el presuùesto sube un 6,5% con respecto al de 2020, "e se a comparativa a realizamos co anterior presuposto aprobado, que foi no 2018 xa que o 2019 foi prorrogado, o aumento elévase ao 11,75%", añadió la alcaldesa.

Para conseguirlo, por primera vez desde que el Ayuntamiento alcanzó deuda cero, en el 2017, las cuentas municipales recurrirán a endeudarse, en 7 millones, con el objetivo declarado de reforzar las políticas sociales. "As administracións", defendió Arroxo, "deben ser as primeiras en realizar grandes investimentos nun momento de crise económica, ao contrario do realizado por outras administracións noutros momentos de crise, que deixaron unhas claras consecuencias", comentó.

GENERAR Y ESTABILIZAR. Para el edil nacionalista, "estes orzamentos van permitir xerar emprego en Lugo e estabilizar o xa existente, ademais de continuar coa mellora da cidade iniciada cos orzamentos do 2020 e os suplementos de crédito aprobados neste ano".

"Será o máis alto da historia da cidade destinado a fins sociais"

Precisamente, Lara Méndez había hecho referencia poco antes a esas modificaciones de crédito, al asegurar que "coas políticas incluídas nestas contas, unidas aos investimentos desenvolvidos no último ano e sen aumentar as políticas impositivas, estamos a falar dunha mobilización de recursos superior aos 49 millóns de euros, é dicir, un esforzo inversor sen precedentes na historia de Lugo destinado a impulsar a súa segunda gran transformación, a súa dinamización, a innovación e o emprendemento, de vital importancia para un crecemento económico sólido e continuado nos vindeiros anos".

Una vez sentadas las bases generales, los dos socios de gobierno pormenorizaron algunos de los capítulos, entre los que destacan dos. El primero, políticas sociales, que absorberá el 29,3% del presupuesto, 31,2 millones. "Será o máis alto da historia da cidade destinado a fins sociais", presumió la alcaldesa, "co firme obxectivo de afianzar o noso compromiso ineludible por conseguir mellores niveis de calidade de vida nos ámbitos urbanos e rural, por integrar os sectores máis desfavorecidos, por fomentar a oferta educativa, deportiva e cultural e por impulsar a dimensión patrimonial e turística, definindo unha implicación decidida no sector comercial e do emprendimiento como impulsor de cambios".

De esta partida, más de 13,8 millones de euros se destinan a las políticas de bienestar, las más vinculadas a las políticas de familia e infancia, emergencia social, atención a las personas mayores y dependientes, servicio de ayuda a domicilio, atención a la exclusión social, asistencia en el Fogar do Transeúnte, reinserción y personas con discapacidades y con adicciones. Méndez también avanzó que se persistirá en la apuesta a favor de la igualdad de género, "uno de los aspectos transversales en todas las políticas municipales, pero también a través del mantenimiento de un servicio exclusivamente dedicado a ese fin, con su propia dotación presupuestaria por más de un millón de euros".

En cuanto al área de desarrollo local, el Ayuntamiento prevé poner en marcha acciones de dinamización económica de los distintos sectores productivos. Con este fin irán destinados 5,3 millones, el 5% del presupuesto.

Las líneas generales de las inversiones, en las que serán transversales la perspectiva de género y de lucha contra el cambio climático, buscan ampliar los espacios públicos peatonales

INVERSIONES. El segundo capítulo que resalta por su subida es el de inversiones. Crece un 40%, pasando de 10,4 a 15 millones. Según sostuvo Méndez, "investiranse 14 euros de cada cen, porque Lugo non pode nin debe frear o seu crecemento, e para iso é necesario desenvolver grandes e pequenas actuacións, que mellorarán a vida e o entorno da nosa veciñanza e mobilizarán recursos económicos, axudando dese xeito á recuperación".

Las líneas generales de las inversiones, en las que serán transversales la perspectiva de género y de lucha contra el cambio climático, buscan ampliar los espacios públicos peatonales; nuevas urbanizaciones; mejora del patrimonio; más zonas verdes y espacios de esparcimiento y deportivos, así como parques infantiles y caniles, y mejoras de la conectividad, movilidad y alumbrado, tanto en los barrios como en la zona rural.

El área de cultura, se destina un millón de euros para la programación cultural del 2021, incluida la del nuevo auditorio cuando se ponga en marcha. Según Rubén Arroxo, "o sector cultural xera moitos postos de traballo e actualmente atópase nunha situación complicada. Dotaremos tamén de actividade o MIHL, o Vello Cárcere e o auditorio Gustavo Freire".