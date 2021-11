El concelleiro de Infraestruturas do Concello de Lugo, Alexandre Penas, informó de una serie de modificaciones en la circulación en el entorno urbano de Lugo que servirán "para mellorar a fluidez do tráfico e aumentar a seguridade peonil en distintas zonas da cidade". El edil de Infraestruturas explicó que "este martes iniciamos cambios, aprobados na comisión de tráfico, no entorno da Avenida da Coruña nas rúas Río Oribio, Río Cabe e San Lourenzo, procedentes de peticións veciñais".

El área de Mobilidade realizará el cambio de sentido en la rúa Río Oribio (desde Perpetuo Socorro hasta Río Cabe), extendiendo el doble sentido de circulación en Río Cabe en el tramo que va de Río Támoga hasta rúa San Lourenzo y cambiando de sentido la Rúa San Lourenzo, permitiendo la incorporación desde la misma hasta la Avenida da Coruña sin regulación semafórica.

También se realizará la unidireccionalidad de la rúa Ferreiriño, en sentido a la Avenida da Coruña, "respondendo tamén a unha solicitude da veciñanza dado que se trata dunha rúa moi estreita", explicou Alexandre Penas.

CAMBIOS EN LA RONDA. Entre los últimos cambios de tráfico en Lugo destaca que los coches ya vuelven a circular por el tramo de la Ronda da Muralla entre las calles Santiago y Vilalba, donde se intervino para ensanchar las aceras y dejar un solo carril de circulación.