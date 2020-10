El Concello anuncia el proyecto de mejora del Camiño Primitivo y la Vía XIX en O Carmen

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, presentó el proyecto de la puesta en valor de las vías oficiales del Camino Primitivo, que es Patrimonio de la Humanidad, y de la Vía XIX, a su paso por el barrio de O Carme. La regidora anunció que la intervención incluirá, además de la recuperación de los caminos, una serie de actuaciones a fin de mejorar la seguridad de paso en puntos concretos del trazado, la dotación de un sistema de servicio de iluminación, la implantación de mobiliario urbano, la señalización de los tramos así como mejora de los pavimentos, muros y otros elementos singulares del camino.

La intervención de mejora, que irá a la junta de gobierno local el próximo miércoles, cuenta con un presupuesto de 280.000 euros y con un plazo de ejecución de dos meses. "Este proxecto é moi relevante porque, ao marxe das intervencións máis puntuais que estamos a desenvolver, será a primeira acción que se materialice de gran envergadura das que estamos ultimando para transformar e recuperar O Carmen no marco da estratexia Muramiñae, o que suporá un antes e un despois para a zona", comentó Méndez.

La regidora considera esta actuación clave para el conjunto de la historia, la cultura y el patrimonio lucense porque "neste barrio ao pé da igrexa do Carme transcorre a calzada romana Vía XIX do Itinerario de Antonino, en dirección a Iria Flavia e Braga, que eran capitais conventuais na época romana. Xa na época medieval pasaría sobre o acceso superposto a esta vía o Camiño Primitivo. E neste barrio, atopamos os terreos coñecidos como Regueiro das Hortas, un carreiro peonil que serve ás hortas do lugar e paseantes desde a muralla romana ao Miño, que foi propiedade da Catedral até o século XVIII, onde naceu no ano 832 San Froilán".