El proyecto de ordenanzas fiscales que regirán a partir del 1 de enero próximo y que este miércoles fue aprobado en junta de gobierno contempla la revisión de nueve normativas, entre ellas la del impuesto de circulación. La principal novedad en esta última es la eliminación de la bonificación que se aplicaba a los vehículos de gasolina y diésel eficientes incluidos en la categoría de consumo A. Hasta ahora, estos automóviles de nueva matriculación veían rebajado a la mitad el pago del rodaje durante los tres primeros años.

La concejalía de gobernanza, que dirige Paula Alvarellos, explica que se decidió anular este descuento porque se trataba de una normativa desfasada, dado que ahora lo que se trata de potenciar son los vehículos híbridos o con cero emisiones. Por ello añade que la nueva ordenanza mantiene el 50% de bonificación del impuesto a los híbridos y lo amplía hasta el 75% para eléctricos o que usen combustibles no contaminantes.

Eliminada la plusvalía en las transacciones sin ganancias

La ordenanza que regula el impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía, se adaptará al marco legal de modo que no será necesario pagarlo cuando la transacción no genere ganancias, tal y como marcó una sentencia del Contencioso Administrativo del TSXG.

Se simplifica el trámite para solicitar plaza de guardería

Otro de los cambios afecta a la ordenanza de las escuelas infantiles municipales para simplificar el trámite de solicitud de plaza, la petición de descuentos o la justificación de ausencias.

Tasa para los bautizos civiles y para las bodas de plata y oro

La ordenanza de expedición de documentos administrativos incluye dentro de los actos que contempla la celebración de bautizos civiles en el consistorio, así como de bodas de plata y oro, con la misma tasa que rige los matrimonios.

Cambio en los espectáculos circenses y con animales

La ordenanza de ocupación de vía pública armoniza la redacción relacionada con los espectáculos circenses y exposiciones de animales, que pasan a incluirse en un epígrafe general de eventos. También se modifica el apartado relativo al suelo, subsuelo y vuelo para dar cumplimiento a una sentencia dictada por el juzgado Contencioso Administrativo número de 2 de Lugo en relación al uso de redes compartidas.

Bonificación del 95% Ibi para las explotaciones agrarias

La ordenanza municipal que regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Ibi) contempla una bonificación del 95% en el tributo para las actividades económicas agrarias o ganaderas pertenecientes al sector primario.

El pago de los recibos podrá realizarse por vía telemática si no se domicilian

La ordenanza fiscal general también sufre modificaciones con el objetivo de facilitar el pago telemático de los tributos, según se explica desde la concejalía de gobernanza. Así, a partir de ahora se contemplará el establecimiento de un tope mínimo para la derivación de deudas atendiendo a criterios de eficiencia y se dará la posibilidad de pago de los tributos mediante diferentes modalidades, entre las que se incluyen los sistemas electrónicos, con el fin de evitar que los contribuyentes tengan que realizar estas operaciones de forma presencial en las entidades bancarias si los recibos no están domiciliados.

Rebajas de impuestos para obras de rehabilitación

La normativa fiscal del Concello para el próximo año también coordina ordenanzas vinculadas entre sí, como la tasa por la prestación de servicios urbanísticos y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, con el objetivo de armonizarlas, estableciendo en ambas una rebaja del 50% para actuaciones de rehabilitación integral de viviendas en el ámbito del Pepri y del 40% en el de los Arru, y exigiendo, en el caso de las edificaciones en la zona rural, su inscripción en el Registro de Explotaciones Agrarias de Galicia.

El proyecto tendrá que ser aprobado por el pleno

Tras la aprobación de hoy en junta de gobierno, el proyecto de ordenanzas fiscales para el próximo año deberá elevarse al pleno para su aprobación inicial y, a continuación, someterse la exposición pública durante 30 días para que los interesados puedan presentar las alegaciones.

Carballo ve falta de voluntad para rebajar impuestos

El portavoz municipal del PP, Ramón Carballo, criticó este miércoles tras la reunión de la mesa de las ordenanzas que el gobierno local rechazase analizar la veintena de propuestas que su grupo había planteado de cara a la normativa de 2020. "Coa súa actitude queda claro que o bigoberno de Lugo non ten unha vontade real de rebaixar a presión fiscal, impulsar o emprego e favorecer a recuperación do patrimonio", comentó.



Carballo criticó además que la concejala de economía no consensuase las modificaciones de las tasas y precios públicos que se aplicarán en el próximo ejercicio. "Coa complicidade do BNG, fixo una única reunión ás presas para xustificar o que ían a aprobar en xunta de goberno", añadió el edil.



Respuesta del gobierno

El gobierno local respondió al PP que la documentación sobre las ordenanzas se entregó a los grupos el lunes y añadió que, para la normativa de tributos, no había tiempo para hacer cambios, pero que sí podrán negociarse variaciones en tasas y precios públicos.