El Concello anima a reclamar los cobros de más en recibos del agua

Cientos de lucenses recibieron una desagradable sorpresa en el último recibo del agua, con un aumento desproporcionado en el importe. Se trata, según ha reconocido el Concello, de un error derivado del tiempo que se ha pasado sin leer algunos contadores, algo directamente achacable al mal funcionamiento del servicio municipal, por lo que anima a todos los vecinos que detecten aumentos en sus facturas que no se correspondan con aumentos en el consumo a presentar una reclamación para que les sea devuelto lo pagado de más.

El problema parece lo suficientemente relevante como para que el grupo municipal del PP, ante la gran cantidad de consultas que esté recibiendo, haya decidido realizar una campaña para ayudar a los vecinos afectados a recuperar su dinero. Para ello, los populares han establecido un horario de consultas (entre las 10.00 y las 14.00 horas en sus oficinas en el Concello) y una dirección de correo electrónico ([email protected]) para asesorar a los que lo deseen, a quienes además facilitarán un modelo de reclamación para presentar en el Registro municipal.

Ante este anuncio, el propio gobierno municipal ha reaccionado recordando que "el Ayuntamiento tiene un mecanismo de reclamación habilitado para que cualquier usuario que crea que ha recibido una factura con un consumo desfasado pueda solicitar la revisión del mismo. Lo único que tiene que hacer es presentar una reclamación, bien presencialmente, bien de forma telemática a través del registro electrónico, cubriendo el modelo genérico que existe a su disposición tanto físicamente en el edificio del Seminario como en la web municipal. El Concello se encargará de estudiar cada caso para comprobar que los consumos que recoge son correctos y proceder a la devolución correspondiente, si fuera el caso".

No obstante, desde el servicio de Aguas explican que "normalmente, los consumos que refleja el recibo son consumos reales, de metros cúbicos que se han gastado o consumido, y el error o desfase que contienen es porque se asocian a la factura de un padrón en concreto (lo que hace saltar de tramo) cuando deberían haberse repartido en anteriores trimestres. Esto suele implicar la devolución al usuario de lo que no ha consumido en ese trimestre y de lo que se le ha cobrado a mayores de lo que le correspondía, pero la regularización puede llevar aparejada también el incremento de recibos anteriores en los que la lectura estimada se hizo a la baja".

En cualquier caso, como no se trata de una problemática que el Concello no considera generalizada, no contempla hacer una devolución de oficio al padrón completo de usuarios del servicio. Las fuentes municipales circunscriben este problema a zonas específicas de la capital en las que la que el funcionario que tienen asignado como lector ha estado de baja durante una temporada y no ha podido ser sustituido. Es el caso, por ejemplo, de As Gándaras.

PAGO POR TRAMOS. La subida se debe a que en el recibo del último trimestre se ha facturado todo el consumo no cobrado de los anteriores trimestres, por lo que han aumentado notablemente los metros cúbicos. Al cobrarse los metros cúbicos por tramos (paga menos por metro cúbico quien menos consume y el precio va subiendo en cinco tramos de consumo), los vecinos han visto cómo pasaban de tramo y casi todo el consumo se les cobraba al precio del más caro.

A este respecto, el portavoz de grupo municipal del PP, Ramón Carballo, recordó que la propia ordenanza del servicio establece un plazo de lectura de como mínimo cada tres meses, cuando en la realidad hay casos en los que tardan más de un año, lo que provoca un cobro ilícito al aplicarse una tarifa de facturación que no corresponde al consumo realizado.

El PP, indicó Carballo, ya trasladó en diversas ocasiones al gobierno local la "necesidad" de solucionar este mal funcionamiento del servicio reclamando su refuerzo. "A la vista de que hace oídos sordos a nuestra petición", anunció, "haremos una campaña para ayudar a los vecinos que quieran reclamar la devolución".

"Que contraten a más o que digitalicen los contadores"

Óscar y Alfonso son dos de los vecinos afectados por el tarifazo del agua. Ambos han iniciado ya el proceso de reclamación, si bien Alfonso no podrá ponerla hasta mediados de este mes, porque no tiene cita antes para Registro. "Vivo yo solo", explica Alfonso, "y no he modificado mi consumo, y pasado de pagar 40 euros a 87".



450 euros. El caso de Óscar es aún peor. Desde que se mudó a su casa actual, en noviembre de 2019, nadie ha ido a ver el contador. El último trimestre le pasaron 450 euros por 235 metros cúbicos, más del doble de lo correcto. "Nos la están metiendo doblada", alerta, "se están enriqueciendo a nuestra costa. Si no tienen personal para las lecturas, que contraten a más gente, que se lo encarguen a una empresa o, lo que sería más lógico, que digitalicen los contadores".