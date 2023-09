El Concello amplía sus zonas de wifi gratuitas y llega ya a los 80 puntos de conexión

El Ayuntamiento amplió la red wifi de las instalaciones municipales, con la intención de facilitar el acceso gratuito a internet a los lucenses. Ahora cuentan con 80 puntos de conexión en dependencias públicas con elevado número de usuarios, como los centros de convivencia, biblioteca municipal o instalaciones deportivas, entre otras.

El concejal de Economía e Recursos Humanos, Pablo Permuy, recordó que la intención del gobierno local es seguir ampliando los puntos de acceso hasta llegar al centenar antes de fin de año, lo que permitirá "expandir esta rede de acceso público ao cen por cen da zona urbana do municipio e facilitar o acceso a internet aos grupos de poboación que presentan máis dificultades, especialmente as persoas maiores".

La reciente ampliación pretende -según recordó el edil- "ofrecer un mellor servizo e garantir a máxima calidade e maior velocidade na conexión á rede aos usuarios destas instalacións". Permuy explicó que la nueva inversión llega después de que se instalaran puntos wifi exteriores en diferentes plazas y espacios públicos de la ciudad. En concreto, esas zonas con acceso gratis a internet son Praza da Milagrosa, Praza Agro do Rolo, Augas Férreas, Praza Maior, Casa da Xuventude, Praza do Castiñeiro, Praza Viana do Castelo, Praza do Campo Castelo, centro de servicios municipales y Horta do Seminario.

Destacó que se trata de una posibilidad de navegar por la red con un acceso muy sencillo. En el momento de conectarse por primera vez a la red wifi gratuita, el usuario será redirigido a una página segura de inicio de sesión, donde se podrá entrar con un simple clic. Además, los usuarios que se desconecten y se vuelvan a conectar dentro de un período de 12 horas, no tendrán que volver a iniciar sesión.

El edil recordó que la renovación y ampliación de las antenas wifi de las instalaciones municipales se llevó a cabo con cargo a los fondos Next Generation y supuso una inversión total de 130.599,36 euros.

"Deste xeito avanzamos na procura dunha cidade máis moderna e conectada, proporcionando acceso inalámbrico gratuíto a internet nos principais espazos da vida pública. Esta iniciativa súmase a outras postas en marcha polo goberno de Lara Méndez dentro do proceso de modernización dixital, como a implantación da administración electrónica ou os cursos de acceso as novas tecnoloxías dedicados a poboación maior", señaló Pablo Permuy.



