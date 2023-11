O Concello agasallará con entradas para o teatro aos alumnos da Escola de Música

A concellería de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua anunciou que os estudantes da Escola Municipal de Música recibirán entradas para a programación teatral do auditorio municipal Gustavo Freire.

A programación teatral ata final de ano conta con sete propostas, para distintos públicos, con actuacións de grupos de teatro de recoñecida calidade que conseguiron distintos premios e con compañías emerxentes.

A programación inclúe un total de 4 propostas para público adulto e 2 para familias. Para acceder ao recinto será preciso adquirir entrada no portal entradaslugo.es ou de maneira presencial na oficina municipal de turismo, cun prezo de 5 euros nas actividades para público adulto e 3 nas actividades familiares. Ademais, as persoas en paro, menores de 30, pensionistas e actores e actrices asociadas á AAAG terán un desconto do 30% nas actividades para público adulto.