El Concello adjudica el arreglo de dos parcelas en el Hula para leirapárking

El Concello de Lugo adjudicó este miércoles las obras de acondicionamiento de dos parcelas municipales situadas al lado del Hula, frente al actual leirapárking, para habilitar 350 plazas de estacionamiento gratuitas.

La administración local sacó a concurso esta obra por 193.946 euros y la empresa adjudicataria fue la lucense Excavaciones J. Carreira, que hará el trabajo por 156.902 euros. Consistirá en el explanado del terreno y en la aplicación de una capa de zahorra artificial, ya que ese suelo forma parte del PXOM que aún está sin aprobar y esa circunstancia impide llevar a cabo obras de más envergadura, como las que llegaron a ser anunciadas.

El terreno está catalogado como rústico de especial protección y con el nuevo PXOM –cuya aprobación definitiva se espera en el pleno de este jueves– pasará a ser zona de equipamientos públicos. La idea es que, cuando la normativa urbanística lo permite, estas dos fincas y la ya existente sean pavimentadas, perimetradas y señalizadas correspondientemente, además de dotadas de sistema de videovigilancia.

Mientras tanto, la intervención que se hará procurará, en la medida de lo posible, alterar mínimamente el perfil topográfico del terreno. Los materiales de acabado que se pueden utilizar también están condicionados por esa circunstancia, por lo que serán similares a los que se emplean en el actual leirapárking, donde los baches son casi permanentes.

La alcaldesa, Lara Méndez, destacó este miércoles que, "sempre baixo a premisa de maximizar o seu rendemento, dunha forma práctica e cómoda para as persoas usuarias, a intervención procurará, na medida do posible, atender as necesidades que nos comunica a cidadanía e que, neste caso, queren paliar o elevado custo que segue a ter o párking soterrado do hospital e que obriga a profesionais sanitarios e pacientes a buscar alternativas na vía pública". afirmó la regidora.

Méndez recordó que actualmente en las calles que circundan el hospital ya hay más de medio millar de plazas de aparcamiento gratuitas, una cifra que se logró al repintar los espacios en batería. A ese número hay que sumar las 363 del leirapárking habilitado hace años por el Concello casi frente a la entrada principal del hospital. Se trata de un espacio muy usado a pesar de que su firme suele estar en muy mal estado y a que en él ejercen aparcacoches ilegales que a veces coaccionan a los conductores y dañan vehículos.

Sobre el problema de los gorrillas, la alcaldesa anunció hace tiempo que el Concello solicitaría permiso a la Comisión de Garantías de Videovigilancia de Galicia para instalar cámaras tanto en el leirapárking actual como en el nuevo para incrementar la intensa vigilancia que ya lleva a cabo la Policía Local y otros cuerpos de seguridad, recordó.