El Concello acusa al PP de difamar a profesionales por electoralismo

El portavoz municipal, Miguel Fernández, acusa al PP de Lugo de "difamar e calumniar" tanto al gobierno local como a profesionales consolidados "por motivos só electoralistas ao afirmar que o Concello beneficia a determinadas persoas con contratos menores cando todos os procedementos están fiscalizados polos órganos responsables".

Fernández se refería de este modo a las acusaciones que el viceportavoz del PP, Antonio Ameijide, había lanzado el día anterior, cuando aseguró que "os contratos menores no Concello de Lugo seguen a ser empregados por Lara Méndez como unha axencia de colocación, xa que na listaxe de contratos menores que se concederon durante o ano 2022 pode verse como hai algunha das caras novas que integran a lista da candidata do PSOE".

El concejal popular, además, hizo estás acusaciones con nombre y apellidos: Jorge Bustos, número 6 de la lista socialista, habría facturado al Concello a través de su empresa 11.199 euros entre 2020 y 2022. Además, la número 9 de la lista, Ángeles Novo, recibió en dos años 4.280 euros en contratos menores.

Para el portavoz del gobierno local, "as calumnias e difamacións do PP e do seu voceiro son especialmente graves xa que se chegan a dar datos de contratos a persoas, como Jorge Bustos, que non cobrou nin unha soa factura do concello a título persoal, senón que formaba parte dunha empresa que se presentou a varios contratos públicos e que resultou adxudicataria, tras enviar a mellor oferta. E desde o 2020 traballa como autónomo, polo que está totalmente desvinculado dos contratos dos que fala o PP nos anos 2021 e 2022".

Miguel Fernández calificó de "lamentable que a campaña electoral do grupo popular só busque o dano persoal sen ningún tipo de base que a sustente", actitud que, a su juicio, denota el nerviosismo ante la "calidade" de la lista presentada por el PSdeG para las próximas elecciones municipales en Lugo.

Respecto a las adjudicaciones señaladas por Ameijide, recordó que "toda a cidadanía está no seu lexítimo dereito de participar na esfera política ao marxe da súa vida profesional, é a base do noso sistema democrático".

En este sentido, el portavoz del gobierno de Lara Méndez, llama la atención sobre la decisión de los populares de "atacar a dous profesionais moi consolidados nos seus sectores a pesar da súa xuventude", y que tienen todo el derecho del mundo, como el resto de emprendedores y empresarios de la ciudad, a presentarse a los concursos públicos.

"No caso do Concello de Lugo", explicó el concejal socialista, "os procedementos desenvolvéronse seguindo todos os parámetros legais, sendo, ademais, a de Lugo, a única entidade local de Galicia que ten en marcha unha plataforma de contratación, onde calquera pode inscribirse e presentar as súas ofertas". Miguel Fernández pidió, por todo ello, al PP que rectifique y se disculpe públicamente de sus acusaciones.