El Concello acondicionará los parques infantiles para proceder a su reapertura

El Concello, desde el área de medio ambiente, informó de que, debido a la próxima apertura de las áreas de juego infantiles municipales por el relajamiento de las medidas del estado de alarma, durante las próximas jornadas se procederá a la instalación de dispensadores de solución hidroalcohólica en todos estos espacios recreativos, así como a la colocación de carteles indicadores de las limitaciones de aforo en los recintos, con el objetivo de cumplir las recomendaciones sanitarias estatales.

Además, se garantizará la desinfección y limpieza diaria de las instalaciones y del mobiliario urbano que contienen, "xa que as tarefas de conservación e mantemento se desenvolveron de maneira continuada durante todo o confinamento polo que non se prevé ningunha necesidade específica de posta a punto nos mesmos", según explicó el responsable de medio ambiente del Concello, Álvaro Santos.

COMPRENSIÓN CIUDADANA. El concejal solicitó igualmente "a comprensión da cidadanía se estas tarefas se estenden máis aló do fin de semana, debido ao elevado número de parques que hai no concello, á dispoñibilidade que poida haber no mercado de existencias suficientes destes produtos e ao escaso marxe de manobra que se deixou ás administracións locais para poder levar a cabo estas actuacións e axustarse, en apenas dous días, ás disposicións recollidas o sábado no DOG; polo que pedimos que mentres duren os labores de adaptación, os usuarios extremen as precaucións cando fagan uso destes espazos e respecten o distanciamento social establecido".

"Aínda así", concluyó Álvaro Santos, "dende a área de medio ambiente trataremos de que a totalidade das dotacións municipais estean listas canto antes para o uso e desfrute da veciñanza, especialmente dos nenos e nenas lucenses que tan ben se levan comportado durante toda esta pandemia de Covid-19", comentó.