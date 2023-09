El Concello acomete la consolidación del puente viejo, dañado por troncos

El área de Infraestruturas Urbanas del Concello de Lugo inició, con carácter de urgencia, las obras de consolidación de los pilares del puente romano sobre el río Miño, dañados por los troncos que arrastró el agua debido a las crecidas del pasado invierno causadas por los temporales. Pero será una actuación temporal, la definitiva se tendrá que acometer el próximo verano.

El concejal Alexandre Penas, que visitó este jueves las obras con motivo de su comienzo, precisó que "imos intervir no menor tempo posible para frear o desgaste da estrutura e garantir a integridade dos distintos piares da ponte".

El mes pasado, según explicó el edil de Infraestruturas Urbanas, "un equipo especializado analizou o desgaste ao que se someteu a estrutura desde as crecidas de caudal de comezos de ano e aos impactos de árbores impulsados polas correntes".

Los trabajos, que se llevan a cabo antes del comienzo de la época de lluvia, consisten en la colocación de láminas de madera hidrófuga reforzadas por una estructura que permitirá frenar la erosión del agua. Además, se sustituirán algunos de los sillares pétreos que están dañados.

Alexandre Penas indicó que con esta intervención se busca "garantir o mellor estado de conservación da ponte cunha acción rápida antes da crecida do caudal do río ao remate do verán".

El edil anunció que el viaducto sufrirá cortes en el tránsito peatonal durante las horas de trabajo y que el resto de la jornada el paso se realizará con normalidad.

Alexandre Penas recordó la importancia histórica de esta infraestructura integrada en el Camino de Santiago, que es Bien de Interés Cultural, y en la Red Natura 2000, en la zona de especial protección de los valores naturales Parga-Ladra-Támoga.

A finales del pasado mes de julio el área de Medio Ambiente retiró los troncos que llevaban desde el pasado invierno encajados en los pilares del puente, que afectaron a tres elementos de estos en forma de quilla, que sirven para cortar y repartir la corriente del agua por los lados.

El área de Infraestruturas Urbanas precisó que el informe, "realizado por un estudo de arquitectura con máis de 35 anos de experiencia na consolidación, reparación e rehabilitación de pontes de pedra", recomienda acometer ahora "unha solución temporal que pare a degradación das estruturas" y la "definitiva no vindeiro verán, na época de baixo caudal de auga do río, dado que os procedementos construtivos para a execución da restauración son moito máis complexos con caudal alto".