El Concello acepta la idea del PP de cobrar solo por la basura generada

La reunión de la mesa de ordenanzas que se celebró este viernes tuvo un carácter bastante constructivo, a juzgar por la relativa satisfacción con sus resultados de Partido Popular y Ciudadanos, que consiguieron que el equipo de gobierno aceptará varias de sus propuestas. Entre ellas, una presentada por los populares y que significará, según explicó el concejal Antonio Ameijide, que para los negocios "se tome como base de cálculo o tipo de actividades e os residuos que produce en lugar da superficie, xa que non é lóxico que actividades que xeran un volume importante de residuos sólidos urbanos paguen o mesmo ca un negocio ou un despacho cando a súa actividade apenas produce residuos", indicó.

Ameijide también mostró su satisfacción porque Paula Alvarellos, responsable de economía del bipartito, también tomó en consideración la idea popular de "reformular o sistema de cálculo da factura da auga para garantir a lectura trimestral dos contadores e que se pague segundo a auga que se consuma". El PP quiere evitar "que os problemas e retrasos na lectura de contadores por falta de persoal poidan incrementar de forma desmesurada o recibo, xa que cando hai unha demora e se rexistran moitos metros cúbicos de consumo de golpe o prezo multiplícase; sen embargo, se collemos esos metros cúbicos acumulados e os dividimos entre o número de trimestres sen ler, e despois aplicamos o custe de m3, o prezo é o que debe de ser".

También Olga Louzao, portavoz de Ciudadanos, se mostró "moderadamente satisfeita" tras la reunión de la mesa de ordenanzas y valoró de forma positiva "a actitude receptiva mostrada por parte de Paula Alvarellos, aínda que preocupa a falta de traballo previo a esta convocatoria que sen dúbida ralentizará os avances na revisión da fiscalidade municipal", dijo.

Louzao explicó que su grupo presentó una extensa propuesta de actualización de las ordenanzas fiscales, basada en la conservación del medio ambiente y la promoción del reciclaje a través de bonificaciones en la ordenanza 108 que regula la recogida de basura y en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Icio) para aquellos que lleven a cabo trabajos de mejora de la eficiencia energética. Del mismo modo, pidió bonificaciones en el Ibi por la instalación sistemas de aprovechamiento térmico de la energía solar para autoconsumo.

Por otro lado, durante la reunión el técnico de hacienda local presente explicó, a preguntas de los asistentes, que las recientes sentencias que anulan la obligación de pagar los vados a las empresas de construcción durante las obras no afecta para nada al resto de los vados, los de los garajes. No obstante, el PP reclamó "unha revisión integral de todas as ordenanzas e elaborar un estudo serio de custes co ánimo de evitar novas sentenzas como as que se veñen de coñecer dos vados e que consideran nula a taxa cobrada por non estar ben fundada".