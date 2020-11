La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, adelantó que su equipo de gobierno finalizará el próximo año la transformación del funcionamiento del Concello, según los objetivos recogidos en un plan de acció. Esta, recuerda Méndez, fue una de las primeras determinaciones del mandato, cuando adoptó en 2019 la resolución de reestructurar toda la directiva municipal con el fin de mejorar la organización interna del Concello y, por lo tanto, también, su gestión. Para eso, dispuso que la Intervención General, que pasó a depender directamente de ella, coordinaría un comité de dirección al que le atribuía la facultad de elaborar propuestas de actuación que velaran por la operatividad de la administración local, incrementando, a tal efecto, su supervisión.

"Un imperativo que se concretou nun plan de acción", detalló Méndez, "que serviu para detectar aquelas eivas de funcionamento susceptibles de mellora, que xa estamos a resolver, da man da edil de gobernanza, Paula Alvarellos, co obxectivo non só de modernizar a institución senón de poñer a súa eficiencia ao servizo da cidadanía". "A nosa vocación é ser máis áxiles, máis accesibles e máis próximos á veciñanza, incrementando a atención ao público, e a calidade e o número de prestacións pero todo iso non será posible se antes non transformamos as dinámicas de actuación coas que traballamos", admitió.

Lara Méndez consideró fundamental, en este sentido, "reconducir, como o propio interventor sinalou nos seus informes, usos e costumes do pasado que lastraban e condicionaban a actuación xeral do Concello e que viñan determinados polas disfuncións atopadas en materia de persoal". Y así, la alcaldesa recordó como principal correctivo que desde lo 1 de junio se encuentra en vigor a Relación de Puestos de Trabajo, la primera que se consiguió aprobar en 14 años y que contó con el apoyo unánime de la mesa de negociación.

"Un fito histórico ao que cómpre engadir a posta en marcha do sistema de fichaxe das e dos empregados municipais, que posibilita o control presencial dos mesmos e unha maior fiscalización sobre a conveniencia da realización de horas extraordinarias que, en 2021 queremos reducir ao mínimo, tendo en conta que, grazas á existencia desa RPT, de prover definitivamente as xefaturas de área e de materializar a convocatoria das distintas ofertas públicas de emprego, puidemos ir dimensionando departamentos ou corpos tan importantes como a Policía Local ou os Bombeiros, hoxe cun número de efectivos moito máis acorde á carga de traballo que asumen".

BOLSA DE TRABAJO. La regidora puso igualmente en valor a importancia de haber creado una bolsa de trabajo para 42 categorías profesionales, "que nos permitirá ter listas actualizadas cada ano para poder levar a cabo substitucións por interinidade garantindo, en todo momento, os principios de igualdade, mérito e capacidade. Un proceso ao que se presentaron máis de 9.000 solicitudes que neste intre se están revisando, que rematará este ano".

Como tareas pendientes, indicó que, de cara al primer semestre de 2021 se prevé adquirir una aplicación informática para la elaboración de las nóminas que facilite su integración con las aplicaciones presupuestarias y de contabilidad, en una apuesta por conferir seguridad jurídica y transparencia a todo cuanto tiene que ver con la ordenación de los recursos humanos del Concello.

Así, por ejemplo, el área de fomento se dotará de tres técnicos superiores y un administrativo que se centrarán en las ayudas y subvenciones.