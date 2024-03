Maite Ferreiro, unha concelleira de Cultura politicamente incorrecta

MAITE FERREIRO (Castroverde, 1964) bromea e di que sacarlle a cara amable a ela non vai ser doado. Non porque non a teña —"a xente que me coñece di que no fondo son afable"— senón porque é consciente de que a imaxe que ten é a dunha política "sinceira e bruta, non mido, sobre todo ante a mentira e hipocresía", que a hai "alí onde vaias", di A súa sorte, aclara, é que forma parte dun grupo municipal "no que nos respectamos, axudamos e confiamos cegamente en cada un de nós".

Ferreiro é a penúltima de sete irmáns dunha casa de Tórdea na que sempre se falou de política. Cando era pequena, seus pais e irmáns xa se mobilizaban contra a cota empresarial. Logo veu a reconversión agraria, na que ela tivo un papel xa máis activo porque durante anos foi traballadora do Sindicato Labrego Galego. Organizaou e participou en asembleas e mobilizacións e na parte administrativa fixo dende declaracións da renda ata solicitudes de becas.

O salto á política deuno en 2015, cando entrou como concelleira con outro novato e hoxe primeiro tenente de alcaldesa, Rubén Arroxo. No reparto de áreas, a ela tocoulle cultura. "Sempre me interesou e sempre participei moito nas axtividades da cidade", explica. Cando o BNG entrou no goberno, viuse natural que ela asumise esa parcela no Concello e na Deputación. Foi unha etapa "intensa", di, que lle permitiu ver o gran compromiso de moitas persoas coa cultura e coa conservación do tradicional e o pouco que, ao seu ver, ten a Xunta na preservación do patrimonio. Dóelle, por exemplo, que non se implique na torre de Caldaloba, onde a Deputación si o intentou. Aínda que co que máis sufriu en política foi coa pandemia e co primeiro San Froilán tras el, confesa. O BNG non vía prudente facelo e acabou asumíndoo a alcaldesa.

Gobernar en coalición "non é un camiño de rosas" e "a cultura é moi suculenta", di. Agora o que lle preocupa é como se vai manter o auditorio novo. Non tanto a programación, di, porque Cultura ten capacidade para artellar unha oferta de calidade e plural. Cre que se coida o tecido da cidade, que a programación se completa con oferta privada e que é obvio que "o orzamento limítanos moitísimo á hora de facer contratacións do nivel que a nós nos gustaría".

Ferreiro capea as críticas e, con dous fillos na vintena e fóra da casa, e por veces botando de menos os tempos de debuxos animados no cine con eles, desconecta da política sachando na horta de Tórdea sempre que pode.