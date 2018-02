El concejal de Lugonovo Iñaki García renuncia a su acta al sentirse "ninguneado"

El concejal de Lugonovo Iñaki García ha anunciado que hará efectiva su renuncia "oficial" el próximo jueves, en el pleno del Ayuntamiento de Lugo, al sentirse "ninguneado", aunque ya ha comunicado este martes esa renuncia en el registro municipal. García ha argumentado que los motivos que le llevan a plantear su dimisión, "son los mismos" por los que renunció el que fuera portavoz Santiago Fernández Rocha, que se marchó en julio del pasado año.

Así alega "la instrumentalización que algunos integrantes de la coordinadora (de Lugonovo) pretenden hacer del grupo municipal". "A lo que me niego por completo", ha subrayado. "No quiero ser títere de nadie", ha añadido en rueda de prensa.

García incidió en que el grupo municipal "perdió todo su peso y autonomía, tanto en la toma de decisiones como en la organización del trabajo que desarrollamos en el mismo Ayuntamiento, de manera que tanto las votaciones en el pleno como los asuntos en los que el grupo municipal debían de poner el foco son aquellos que escogen algunos integrantes de la coordinadora".

"No puedo decir que no se nos permita al resto expresar nuestra opinión en contra, pero sí poner de manifiesto que cuando son conscientes de que en el grupo municipal puede haber una determinación contraria a los intereses o postulados de estas personas lo que se hace es condicionar el voto al criterio de la coordinadora donde ya no hay confluencia, ni pluralidad", ha censurado.

Iñaki García ha recordado que "integrantes de Podemos ya marcharon, alegando falta de transparencia". "Y también marchamos miembros de Anova y muchos independientes", ha indicado y entre ellos estimó que unos 25 inscritos de Lugonovo que se han dado de baja, además de anunciar el número siete de la lista que le acompañó en esta comparecencia, Elías Castro, que renuncia a incorporarse al grupo municipal.

"DESCONTENTO". El concejal ha advertido de que su "descontento" era conocido en el grupo, al tiempo que lamentó que "no hubiera ningún esfuerzo de conciliación, como sí hacía el anterior portavoz (Rocha) para tratar de armonizar las distintas sensibilidades que conviven en Lugonovo".

"Más bien al contrario, hasta el punto de organizar núcleos paralelos a los de la coordinadora, donde se nos excluye a las voces disonantes y donde solo están presentes unos pocos que buscan como dirigir el posicionamiento de los concejales", ha reprochado.

"A estas voces no solo se nos silencia y ningunea, sino que se nos trata de limitar la visibilidad y la comunicación de nuestro trabajo en los medios", ha afeado. Con todo, ha incidido en que se va "con mucha pena" y con una "sensación de fracaso, de lo que pudo ser y no fue".