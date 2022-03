"Si me concedieran un deseo de 20 millones le doblaría el sueldo a los profesores"

Ángel Sanjurjo (Xermade, 1945) llevó el ingenio gallego a lo más alto. Nació en la parroquia de Candomil pero pronto dio el salto a Estados Unidos, donde acabó trabajando y dirigiendo los laboratorios de Ciencias de Materiales del Stanford Research Institute (actual SRI International), uno de los principales centros de investigación privados del mundo. Hace tan solo unos días fue elegido miembro de la Real Academia Galega de Ciencias.

Sanjurjo participó en la invención de uno de los elementos más utilizados: el ratón del ordenador. No hay invento que no haya pasado por la cabeza de este gallego, que cuenta con más de 40 patentes a sus espaldas. Sin embargo, no podría quedarse solo con una: "Es como preguntarle a un padre de que hijo está más orgulloso".

Muchas cosas del día a día salieron del SRI International, que tiene entre 70 y 80 años de vida, y cosas tan increíbles -e indispensables- como internet nacieron entre las manos de este lucense.

"Ingenieros de nuestro instituto y científicos de Los Ángeles lograron la primera conexión de arpanet, que es lo que hoy en día se conoce como internet", dice.

También desde este centro de investigación de Stanford crearon a Siri, la conocida voz de Apple. Tardaron más de treinta años.

Sanjurjo recuerda el lema en inglés Invention is inspiration (la invención es inspiración). Asegura que en el proceso de creación "el 10% es inspiración, aunque luego hay que sudarla", se ríe.

"Ahora hemos modificado ese lema... para la invención hay que inspirarse y hay que sudar la invención en la innovación para implementarla en la sociedad".

Aunque si hay algo interesante en todo esto es, sin duda, cuando ves "que se usan los productos" que tú mismo has creado, dice.

Estados Unidos siempre fue una de las grandes potencias mundiales en investigación y eso se traduce en una fuga de cerebros hacia el país por las buenas condiciones laborales de los científicos.

"Siempre ha habido esta fuga de trabajadores a otros países, aunque ahora hay menos que antes. De todas formas hay mucha gente que vuelve a España a pesar de que las condiciones no son iguales", apunta Ángel Sanjurjo, nacido en un pequeño núcleo rural de A Terra Chá.

Pero, qué diferencia hay entre la investigación en EE.UU. y en España. "Los científicos tienen sueldos más altos que en España", sentencia este gallego, que añade que los trabajadores tienen "mejores medios" en EE UU.

GALICIA, LÍDER DE LA BIOQUÍMICA. Eso sí, en España "el nivel científico es muy bueno en diversas áreas. Por ejemplo, la bioquímica está muy desarrollada en Galicia". apunta este lucense, aunque "en general" en España "se tiene que aumentar el salario a los profesores y a los científicos" porque hay "gente muy buena".

Y es que si le concedieran "20 millones de euros" Sanjurjo tiene claro que "le doblaría el sueldo a todos los profesores": "Le subiría el 50% de lo que cobra", dice.

La inversión en ciencia es otro punto clave y su importancia en la sociedad ha cambiado a raíz de la pandemia de coronavirus.

"La pandemia nos ha obligado a reflexionar qué es lo importante en la vida... no es una sorpresa. Ya era hora de que la gente se diera cuenta de que los verdaderos héroes son los médicos y los que produjeron los medios para mantener vivos" a los pacientes.

Sanjurjo, como miembro en la Real Academia Galega de Ciencias, busca inculcar un poco el ambiente internacional a nivel local. En Galicia, asegura, "hay que seguir progresando y desarrollando más... Galicia está aprovechada sí, pero no saturada". Y concluye: "Siempre se puede hacer más".

Ángel Sanjurjo es actualmente jefe de innovación de una compañía privada centrada en la investigando de materiales. Lleva más de 40 años en EE.UU., aunque su amor por Galicia lo trae de vuelta por temporadas.