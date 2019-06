Copiar en selectividad: más control frente a los métodos más sofisticados

Aunque todavía sobreviven, los métodos más clásicos de copiar en los exámenes -las típicas chuletas en los bolígrafos o en las manos- se están quedando desfasados. La tecnología e internet se están imponiendo también en este sector y los más jóvenes son los primeros en enterarse de los últimos recursos para sacarle más tajada al examen.

De momento, la Comisión Interuniversitaria de Galicia (Ciug) -organizadora de las pruebas Abau que se realizan desde el miércoles al viernes- ya dio sus instrucciones: no se permitirán teléfonos móviles, ni smartphones, ni ningún tipo de aparato electrónico excepto la calculadora no programable, permitida siempre y cuando no tenga capacidad gráfica.

La calculadora deberá estar limpia. Es decir, sin ningún tipo de anotación ni en el aparato, ni en la funda. Si se le detecta al alumno algo de este material, automáticamente se expulsará y se le pondrá un cero en el examen.

Pero hay más, si se pilla a un alumno copiando, la Ciug todavía será más tajante: la comisión podría decidir sancionarlo anulando totalmente la Abau.

Ana Fidalgo Clase, portavoz de la Asociación Nacional de Estudantes Galegas, Anega, se muestra contraria a este tipo de controles como parte del sistema educativo que instaura este tipo de pruebas para poder ingresar en la universidad y estudiar una carrera. "Estes controis non son algo separado do modelo educativo, co que estamos en desacordo. É dicir, co que é a Selectividade en si porque trátase dun sistema que bota por terra o traballo do curso e que, ao final, fai que o teu futuro dependa das notas duns exames que se fan en dous ou tres días. Ademais, con este sistema de acceso á universidade, a xente con menos recursos que ten que traballar dispón de menos tempo para estudar e, consecuentemente, sacará peor nota e perderá oportunidades para estudar o que queira. A esta situación únese tamén a circunstancia de que os que teñen máis cartos poden ir a unha universidade privada se non lle dá a nota para acceder á pública e o resto da xente, non", explica Ana Fidalgo.

Los sistemas más sofisticados, como los relojes móviles o el pinganillo, conviven con las tradicionales chuletas

Para esta estudiante, los controles de los examinadores en las pruebas Abau reforzarían este sistema de evaluación y acceso a la universidad. También piensa que el uso de métodos cada vez más sofisticados para copiar se debe, en parte, a la presión que impone este sistema de acceso a la universidad de forma que si no llegas a la nota mínima, no puedes estudiar la carrera que desearías.

"Cada ano saen aparecendo novos sistemas, baseados na tecnoloxía, para copiar, cada vez máis sofisticados, aos que moitos alumnos teñen acceso a través de internet e úsanse por que existen uns exames no que te estás xogando directamente o teu futuro. Se non houbese tanta presión, quizais a xente non recurriría a estas cousas", insiste Ana Fidalgo, la portavoz de la Asociación Nacional de Estudantes Galegas.

SISTEMAS. El uso de los relojes inteligentes, con acceso a internet, facilitó en los últimos años la artimaña de copiar en los exámenes. Ahora, estos aparatos empiezan a estar más controlados por el profesorado. También el uso del pinganillo -un auricular en la oreja conectado al móvil y, a su vez, a otra persona- salvó a más de un estudiante de un apuro. Sin embargo, este sistema comienza a estar ahora bajo vigilancia obligando a todos los estudiantes a acudir con las orejas destapadas a los exámenes. Es decir, con pelo corto o recogido.

De todas formas, el rango de trucos para copiar es amplio y, junto con los métodos más modernos, todavía conviven los sistemas más tradicionales.

Algunos centros han comenzado a instalar inhibidores de frecuencia de teléfonos móviles ya que algunos pinganillos son casi indetectables para el profesorado

"Hai cousas que se seguen a facer, como ollar, disimuladamente, o exame da persoa que tes ao lado ou diante ou tamén levar a túa chuleta escondida nalgún sitio como, por exemplo, dentro dun bolígrafo de plástico transparente tipo Bic, nun frasco de Tippex ou mesmo nos calcetíns ou na manga", relata Ana Fidalgo.

Otras opciones que se pueden encontrar en la red, a la hora de copiar en un examen, pasan por aprovechar el paquete de pañuelos, el abrigo o la chaqueta que lleve puesta el estudiante, las uñas o el botellín de agua para esconder algún tipo de chuleta -más grande o más pequeña- para salir de algún apuro si el examen decisivo se pone cuesta arriba.