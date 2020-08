Las comuniones siguen celebrándose, pero con nuevas restricciones

Las comuniones en la ciudad han dado un giro en menos de una semana con la comparecencia del conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, que anunciaba el pasado viernes las nuevas restricciones para el área de A Milagrosa y el Concello de Lugo. Estas medidas entrarán en vigor la próxima medianoche y familias, iglesias, restaurantes y empresas de animación se tendrán que adaptar y barajar otras alternativas para sacar adelante estas celebraciones.

Así, los principales cambios han repercutido en la capacidad de los banquetes. No podrán estar reunidos en el interior del restaurante más de 50 personas, y en el exterior el máximo será de 100. Además, desde el sábado todas las comuniones que se realicen tendrán que ser notificadas a Sanidade para hacer el correspondiente seguimiento.

Desde el fin del estado de alarma, estos eventos no han dejado de sufrir alteraciones en su programación. El final de este verano atípico está protagonizado por aquellos niños y niñas que no pudieron celebrar su primera comunión en el momento planeado a causa de la pandemia. Muchas familias optaron por el aplazamiento del acto y no por cancelarlo este año.

"Lo común es que estas celebraciones se realicen en mayo y junio, pero ahora se hacen en agosto y septiembre, así ha cambiado el escenario de la fecha", afirma Ramiro López, gerente del grupo La Palloza. Otros empresarios del sector, como Nacho Rodríguez, gerente de Nadela, y Ana Núñez, del equipo de dirección del Hotel Torre de Núñez, coinciden con esta declaración.

En la misma línea, otro aspecto que se ha modificado es el horario de la celebración. Antes de esta situación atípica, lo común era comenzar el acto litúrgico sobre las 12.00 o 13.00 horas, según explica Ana Núñez, que ayer tuvo una comunión –la Pedro, en la fotos que ilustran este reportaje– cuya misa era a las 11.00 horas, "algo inusual", dice.

Además de mover las fechas y las horas, otra peculiaridad es que se ha notado un aforo inferior en las comuniones en comparación a otros años. "Los banquetes son bastante reducidos en cuestión de tamaño", sostiene la directiva del Torre de Núñez.

El gerente del grupo La Palloza concuerda: "El descenso no se ha notado en el número de comuniones, sino en que son más pequeñas en lo que respecta a los comensales".

Una de las razones, según los hosteleros, puede ser que algunos invitados tomen la decisión de no acudir a la celebración, por miedo a la situación actual de rebrotes ocasionados por el Covid-19. Por otro lado, la propia familia, que es la encargada de organizar el evento, decide reducir la lista e invitar a aquellos con los que mantienen lazos más directos.

APLAZAMIENTO. Pese a que pueda parecer que el coronavirus arrasó con este tipo de celebración religiosa, no ha sido así. La primera comunión consiste en una ceremonia importante en la vida de un niño. Por lo tanto, es una cuestión de edad y de capacidad de invitados donde los familiares decidieron posponer el compromiso a meses posteriores y, en algunos casos, "en las mismas fechas del año que viene", añade Nacho Rodríguez.

La comunión, al contrario de otros eventos como las bodas, tiene un período de aplazamiento menor debido a la edad del niño y su desarrollo de un año para otro, que puede tener consecuencias, como por ejemplo en el traje.

Muchas familias tuvieron que devolver la ropa de comunión de los anfitriones debido a que el paso del tiempo provoca que a los niños no les sirva. Así lo comentan las tiendas lucenses de este nicho, que sufren el impacto y buscan recuperarse con otras opciones.

Es el caso de Eva López, gerente de la tienda Fontao, que afirma que su local no tuvo este problema gracias a la elaboración de trajes a medida y la técnica de sumar un centímetro por cada mes que pasa. "Es más fácil poner de nuevo que sacar la tela", asegura.

Una eucaristía para cada niño para evitar aglomeraciones

"Ahora se realiza una única comunión", asegura Gerardo Arias, párroco de la iglesia de San Froilán, sobre la nueva dinámica. Así, ya no se verá esa típica imagen de varios niños compartiendo la eucaristía en un mismo templo.

Esta es una de las nuevas medidas que compone el protocolo de actuación sanitaria en este tipo de actos religiosos. "Ya no se realizan comuniones de tantos niños juntos y son los propios párrocos los que intentamos cambiar las fechas para evitar aglomeraciones en las iglesias", ilustra Marcos Torres, encargado de comunicación de la diócesis de Lugo.

De esta forma, el aforo del templo está reducido actualmente a un 75% de lo habitual, según afirma José Antonio Ferreiro, párroco de A Milagrosa. Además, los bancos están precintados para poder garantizar las distancias de seguridad. "Cada persona debe sentarse en una esquina", explica Gerardo Arias sobre el funcionamiento de su parroquia.

Otras medidas que se llevan a cabo en las parroquias son el uso obligatorio de mascarilla, dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada y salida del templo y la anulación del acto de dar la paz.

"Dos metros entre las mesas, que tendrán como mucho diez comensales"

En toda comunión el lugar de celebración es clave para que niños y familiares disfruten de un día inolvidable. Así, los restaurantes lucenses se han tenido que adaptar a las circunstancias y tomar medidas para poder ofrecer a sus comensales un ambiente de seguridad ante la pandemia del coronavirus. "Estamos aplicando la lógica y el sentido común", reconoce Ramiro López.

Los protocolos de seguridad se basan en una higiene constante, en la disposición de gel hidroalcohólico, y principalmente, en mantener las distancias entre los invitados. "Señalizamos el espacio y el aforo se limita según la estancia", afirma Nacho Rodríguez, gerente de Nadela.