Comunidades de vecinos subirán cuotas y harán derramas por gastos energéticos

Los economistas auguran que este será un otoño caliente por la subida de la cesta de la compra y los costes energéticos. Eso repercutirá en los consumidores. Así los administradores de fincas de Lugo prevén que las comunidades de propietarios tendrán que subir las cuotas mensuales y aplicar derramas extraordinarias para sufragar el incremento de los gastos en gas, gasóleo C y electricidad. Otra alternativa que plantean es reducir las horas en que esté encendida la calefacción, aunque dicen que los vecinos son más reacios a esta medida.

Las compañías comercializadoras ya se están encontrando con recibos devueltos, sobre todo de gas. Hay particulares que han visto como el gasto en su piso ha pasado de 140 a 500 euros mensuales. En las comunidades de propietarios también "empieza a haber impagos, pero habrá más", advierte el administrador de fincas Carlos Vilela de la firma Soyuve, que confía en que esta sea una situación "coyuntural", agravada por la guerra en Ucrania.

Hay muchas comunidades de propietarios a las que no les cuadran las cuentas, más a las que usan gas que a las de gasóleo. El administrador de fincas José Fraga pone el ejemplo de una de la capital lucense que a 31 de diciembre de 2020 tenía un remanente de 80.000 euros y a finales del año siguiente, sin que hubiese realizado ninguna obra extraordinaria, le quedaban 16.000 euros, cuantía "insuficiente" para afrontar los gastos de calefacción, que ascendían a 18.000 euros al mes, porque el precio del gas, según este profesional, "triplicouse nun ano".

SUBIDAS "RAZONABLES". José Fraga considera que las comunidades de propietarios deberían subir las cuotas mensuales de forma razonable "entre un 10 e un 15 por cento", no solo por el incremento de los costes energéticos, sino también por la inflación que afecta a otros servicios (mantenimiento de ascensores, limpieza, agua...), aunque estos no están por la labor porque consideran que cuando se incrementan, después ya no se rebajan.

Este administrador de fincas explica que en las juntas que ya ha mantenido en comunidades "non lle fales de reducir o horario de calefacción" a los propietarios porque "non queren renunciar ao que teñen".

Además de subir las cuotas y de recurrir a derramas extraordinarias en función de si se incrementa el importe de las facturas energéticas, otra de las propuestas que realizan los administradores de fincas es que las comunidades hagan provisiones de fondos para hacer frente a esta situación que califica como "crítica".

Carlos Vilela advierte de que se trata de "evitar la descapitalización" de las comunidades de propietarios que tienen "unos fondos ajustados", por lo que propone que "cada dos o tres meses" se revisen las cuentas para hacer frente a los gastos energéticos. "No hay datos fiables que permitan hacer previsiones a lo largo de un ejercicio. Esto rompe los presupuestos de las comunidades de propietarios".

"Con la elevada inflación y la inestabilidad de los precios del gas, gasóleo C, electricidad... es muy difícil establecer cuotas con rigor", apunta este administrador de fincas, que propone "recurrir a derramas extraordinarias" y a "optimizar el consumo", aunque considera que esta última medida es "más difícil" de llevar a la práctica porque , entre otros motivos, "las calefacciones centrales están desapareciendo".

El importe del gasóleo C duplica al de hace un año

El precio del gasóleo de calefacción estaba el martes de media a 1,575 euros el litro, lo que supondría el doble que hace un año, que era 0,758, de no ser porque a ese importe hay que descontarle los 0,20 euros que aplica el Gobierno central para frenar la inflación, medida que aplicará al menos hasta el próximo 31 de diciembre.



Electricidad

El mismo baremo que para el gasóleo C se puede establecer para la electricidad. El martes el precio medio de la luz fue de 0,32605 euros el kilovatio hora (kWh), lo que supone el doble que hace un año, cuando era 0,1561. Mientras el precio del gas oscilaba el martes entre los 0,046 y los 0,152 euros kWh.