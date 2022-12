Desde que se hizo público que el detenido por la muerte a puñaladas de Cristina Cabo Buján era de origen colombiano, la comunidad de ese país en Lugo mostró públicamente su indignación y su repulsa por el crimen. De hecho, fueron los primeros en anunciar la convocatoria de una concentración para condenar el suceso y mostrar sus condolencias. El acto se celebrará este domingo, a las doce de la mañana, en la Praza Maior de Lugo.

Ese mismo escenario acogió el pasado jueves otra concentración convocada por la Plataforma Feminista. Al grito de: "Se tocan a unha, tócannos a todas", centenares de personas —sobre todo mujeres— mostraron su rabia y su dolor por la muerte de Cristina Cabo y pidieron a las instituciones que "deixen de gardar minutos de silencio e comecen a preocuparse pola vida e a seguridade das mulleres", exigieron.

La familia de la víctima agradeció a través de un comunicado la asistencia a la concentración, así como todas las muestras de cariño recibidas desde que se conoció la fatal noticia, que conmocionó a toda la sociedad lucense.

El autor confeso de la muerte de Cristina Cabo ingresó en prisión el jueves por la tarde, tras ratificar su confesión en el juzgado, y su llegada al centro penitenciario de Bonxe generó rechazo entre los demás internos. De hecho, José Valencia permanece en el módulo de ingresos de Bonxe en compañía de un preso de confianza.

El hombre no fue trasladado a otro módulo para evitar represalias por parte del resto de los reclusos y se baraja incluso su traslado a otro penal.

os allegados de la víctima continúan insistiendo en que su versión de los hechos no concuerda en absoluto con la forma de ser de Cristina Cabo y aseguran que la mujer jamás le abriría las puertas de su casa a un desconocido. "Se lo está inventando todo para preparar su defensa y se aprovecha de que ella ya no puede hablar, pero no tienen ningún sentido lo que cuenta", dicen.