Comprar comida o pagar el agua, dilema de una lucense ante los fallos de lectura

O comprar comida o pagar el agua. Es el dilema al que se enfrentó una lucense a la que, por los fallos en la lectura de contadores, le llegó una factura de 256 euros. La mujer, con dos hijos, de 9 y 4 años, optó por rechazar el cargo por el gasto de agua y llenar la cesta de la compra. Lo explica en la reclamación que presentó al Concello, donde da cuenta de su problema para afrontar el gasto.

El suyo es uno de los casos recogidos por la comisión de quejas del Ayuntamiento, en cuyo informe los cobros indebidos por el agua vuelven a aparecer como el principal motivo de reclamación.

El informe recoge 27 nuevas demandas de lucenses a los que se facturó mal el agua en el último trimestre, un problema que se arrastra por la falta de personal para leer los contadores.

Las quejas ante el Concello por los recibos se repiten y algunos dejan constancia de facturas elevadísimas, como una de 413 euros. En sus reclamaciones, muchos lucenses insisten en advertir que no tienen fugas y que sus contadores funcionan correctamente, por lo que no se les pueden atribuir los fallos que se hayan registrado en las lecturas y que se deben a que, por falta de personal, no se revisan los consumos en plazo.

Mientras siguen llegando nuevas reclamaciones, el Concello acumula ya 91 informes pendientes de contestar, registrados antes del mes de febrero, según denunció el viceportavoz del PP, Antonio Ameijide.

Y la respuesta a esas demandas, aunque debería hacerse en un plazo máximo de tres meses, lleva camino de demorarse. Es la conclusión que se saca del mensaje enviado a un lucense que preguntó por la tramitación de su reclamación y al que se le contestó que "lamentablemente, el servicio de aguas está saturado y probablemente tardarán bastante en resolver".

En ese sentido, el civeportavoz del PP dijo que "el 91% de las peticiones que se han hecho sobre esta problemática de facturas de agua sobredimensionadas están fuera de plazo", algo que se reconoce en los informes municipales, sostiene el edil.

El gobierno local ha venido insistiendo en que el problema se va a resolver ya y que las próximas facturas llegarán con lecturas correctas, dado que se va a contratar personal para hacer la revisión de los contadores.

Hasta 300 personas se inscribieron en las listas de contratación del Concello como aspirantes a los puestos de lectores de contadores del servicio de aguas.