Comprar para alquilar es el doble de rentable en Lugo que hace 10 años

Comprar una vivienda en Lugo para alquilar es ahora más rentable que hace diez años, en plena crisis de la construcción, según un estudio realizado por el portal inmobiliario idealista.com, que sitúa el aumento de la rentabilidad en 3 puntos más, pasando del 3,3 por ciento de ganancias de retorno en 2012 a un 6,2 en 2022. Esto se debe, por un lado, a que hay una mayor demanda de alquiler que oferta y, por otro, que las rentas también subieron, lo que está obligando a muchos inquilinos –incluso con un sueldo medio-alto– a compartir piso o alquilar una habitación.

Estudiantes, inmigrantes sin papeles y profesionales que vienen a trabajar a Lugo constituyen parte de este mercado inmobiliario, en el que la oferta escasea por la poca construcción de vivienda nueva, la alta demanda de arrendamiento, un número importante de viviendas vacías y sin rehabilitar y también el miedo de algunos propietarios a los impagos de alquileres durante la crisis de la construcción.

Hoy en día –dicen en las inmobiliarias– se alquila todo tipo de vivienda en Lugo, incluso buhardillas sin ascensor ni garaje por las que se pueden llegar a pagar unos 200 euros al mes.

La falta de oferta suficiente de vivienda está, fundamentalmente, por detrás de esta alta demanda. "Hai xente que leva moito tempo buscando piso para cambiar ou mellorar e non o atopa porque hai moi pouca oferta de vivenda de aluguer", indican desde Fincas Lugo.

A esto se suma que los alquileres que hay están bastante altos. Por lo tanto, en el contexto actual de inflación y sueldos bajos, la oferta de vivienda cada vez se reduce más al no resultar asequible para todos los bolsillos. "Moitos non poden pagar os alugueres. Por debaixo de 500 euros máis gastos de luz, auga e comunidade, que se pon en 600, é moi difícil atopar", explican en Fincas Lugo.

Pablo López Prada, de Jaus Inmobiliaria, calcula la subida de los alquileres en Lugo en un 33% en los últimos cinco años. "Un piso que costaba antes 300 euros, ahora está en 400, y si es de una zona más cara y estaba antes en 450, ahora está en 600".

Entre la población que más notó la subida de los alquileres en Lugo están los estudiantes que llegaron hace algo más de un mes al campus para iniciar el curso. "Os estudantes veñen deixando cada mes en torno a 650 euros entre tres persoas, moito máis do que esperaban ter que pagar, que viñan sendo 150 euros por persoa. Antes dicían que en Santiago estaban moito máis caros os pisos que en Lugo, agora xa non hai tanta diferenza, non son moito máis caros que aquí", afirman en la inmobiliaria Fincas Lugo.

Esta situación está provocando que ya haya gente en Lugo que se plantee comprar vivienda directamente para alquilar, como una forma de inversión. Lo mismo que sucedía antes de que estallase la burbuja inmobiliaria en 2010. "Concíbese a compra dunha vivenda como se fose un plan de pensións. En vez de ter os cartos no banco e que non che dean nada por eles, compran o piso e alúgano", dicen en la inmobiliaria.

La falta de oferta de vivienda podría ser achacable también al miedo del propietario a alquilar. Sin embargo, desde esta inmobiliaria aseguran que estos temores están comenzando ya a superarse. "Faise un seguro de aluguer e xa non hai problema. O seguro anda polos 200 euros ao ano e págase, moitas veces, a medias entre o propietario e o inquilino", indican en Fincas Lugo.

Pablo López Prada, de Jaus Inmobiliaria, también constata que el negocio del alquiler en Lugo está en alza. "La rentabilidad está entre un 6 y un 7% y es un valor refugio", dice. Sin embargo, él, que también es economista, alerta de "una burbuja de precios importante, que no se va a mantener. Al final, los pisos que se compran los pagan los inquilinos. De hecho, tengo clientes que se dedican a comprar pisos antiguos y rehabilitarlos en el centro y también empresas, incluso de Madrid, que desde 2006 compró ya nueve pisos en Lugo para alquilar, de los cuales cinco eran nuevos", cuenta.

Se alquila siempre pero, en cambio, se paga con dificultades. En muchos casos, se está imponiendo ya la costumbre de compartir piso para evitar un desembolso mayor. "Con 1.000 o 1.100 euros de sueldo, no da para pagar 600 euros de alquiler. Entonces, lo que se está haciendo es compartir piso. Conozco casos de enfermeros o profesores que optaron por eso", afirma Pablo López.