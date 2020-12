"En la compra de equipos para filtrar aire y paliar el coronavirus se están produciendo timos"

LA EMPRESA Tecman Lugo aplicó la experiencia acumulada desde su fundación, en 1997, para adaptarse a las nuevas necesidades de las empresas, derivadas del covid-19, y crear una línea de artículos de esterilización y purificación. Álvaro González, socio de la Línea Saúde de la firma, asegura que existe "un gran desconocimiento" sobre este tipo de artículos e insta a los ciudadanos y empresarios a "informarse" antes de realizar cualquier tipo de inversión en este ámbito.

¿Qué es lo primero que hay que comprobar antes de adquirir un equipo de esterilización?

El Gobierno encargó un estudio sobre la efectividad y las contraindicaciones de estos productos, pero después no ha informado a la población sobre los resultados, por lo que hay muchísimo desconocimiento. Hay gente que coloca túneles de desinfección en la puerta de su negocio, por ejemplo, sin saber que está prohibido a nivel europeo, ya que no se puede echar ningún tipo de sustancia desinfectante sobre las personas. Y lo mismo pasa con el ozono. Conozco casos de gente que compra máquinas de ozono por internet, sin saber que solo pueden ser utilizadas por personal autorizado y además los aparatos tienen que tener una homologación específica. El ozono es uno de los mayores desinfectantes que existen, pero es muy peligroso para la salud. Lo primero que hay que comprobar es lo que está permitido y lo que no lo está.

¿Es más seguro desinfectar con luz ultravioleta?

Es muy seguro si se compran los esterilizadores adecuados. Tienen que tener el marcador CE conforme a la norma UNE 68, que es la oficial. Yo estoy viendo gente en Lugo que compra supuestas máquinas de luz ultravioleta por 60 euros, y eso es imposible. Son de plástico y pueden meter y sacar los objetos sin apagar la máquina, lo cual es un timo. Si eso funcionara, se abrasarían la mano. También hay gente que oferta lámparas de rayos UV para las terrazas, cuando eso es inviable porque quemarían a la gente y además es una tecnología que solo se puede utilizar en interior. Nosotros tenemos distintos tipos de esterilizadores y todos se utilizan cuando no hay nadie en la habitación en la que están funcionando. De hecho, llevan un sistema de seguridad y, si entra alguien, se apagan.

Y en los equipos de filtración de aire, ¿también están detectandotimos?

Sí, y muchos. Hay máquinas con filtros EPA, y esas no sirven para nada. Es como tratar de matar mosquitos con una raqueta. Los equipos tienen que ser como mínimo con filtros HEPA 13 para que sean efectivos. Y además, si alguien nos los vende sin preguntarnos dónde se van a utilizar,entonces hay que desconfiar. Es fundamental conocer los metros cúbicos del local y saber la cantidad de personas que van a estar en su interior, ya que no es lo mismo una oficina pequeña con tres personas que un aula con 25 niños, y en esos cálculos es donde radica la efectividad del filtro.

¿Tiene Tecman algún nuevo proyecto entre manos?

Estamos mejorando continuamente nuestros productos porque muchos, como los esterilizadores de techo o los verticales, llegan para quedarse, ya que reducen la capacidad de infección de cualquier virus, no solo del covid-19. Actualmente, estamos trabajando en uno que puede desinfectar un baño cada vez que sale una persona. Y como novedad, tenemos un prototipo para desinfectar aviones. Es como un pequeño robot que recorre el aparato cada vez que bajen los pasajeros, sin necesidad de ser guiado por ninguna persona.