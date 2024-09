Dani Sánchez, de Arde Bogotá: "Se compone para 15 segundos de baile, parece que manda TikTok"

Los músicos de Arde Bogotá estaban este miércoles repartidos entre Madrid y Cartagena.

¿Es importante para ustedes mantenerse en contacto con su ciudad?

Intentamos seguir con los ensayos en Cartagena ahora que tenemos el curro en toda España y en parte del mundo. Es nuestro punto de encuentro. Estar en casa es lo que nos baja al suelo y lo que nos inspira.

Me decía que cada vez tocan más lejos. También más veces. ¿Podrán mantener ese vínculo con su familia, sus amigos y sus parejas?

Va a ser cada vez más difícil. Me gustaría pensar que sí, pero las cosas profesionales cambian y puedes llegar a cambiar. Las consecuencias se verán en el futuro, Intentamos llevarlo lo mejor posible. Nosotros tenemos puntos casa. Cuando no estamos de gira intentamos estar con la familia y los amigos. Uno no debe perder de dónde es. Hay que estar mucho en Madrid por el trabajo. Llegamos a alquilar un local de ensayo por horas, pero esta claro de dónde uno viene.

Alquilaron ese local para preparar el disco Cowboys de la A-3 durante la gira del anterior, La noche. No consiguieron trabajar con comodidad.

A veces hay que sacar tiempo en la gira para comparar las ideas que estamos escribiendo. Nos prestaron los instrumentos, pero no era nuestro equipo ni nuestro sitio. Nos gusta ensayar en casa, ir al bar de siempre a tomar una caña al acabar y después ir a casa. En Madrid no fluía.

¿Qué pósteres tienen en el local?

Alguno de algún concierto, algún recuerdo.

Se lo preguntaba por conocer sus influencias musicales. Esperaba que me dijese que tenían carteles de Foo Fighters o de The Clash.

Cuando empezamos Antonio estaba en Madrid, yo estaba en Cartagena estudiando Derecho. Teníamos poco tiempo, así que no poníamos pósteres ni bebíamos litronas como otros grupos.

Estuve escuchando Cowboys de la A-3. Su sonido es sólido, con todos los instrumentos y la voz al servicio de la canción.

Coincido. El bajista, Pepe, dice que mete muchas notas pero intenta molestar lo mínimo con el bajo.

El bajo está pidiendo presencia en cada tema. Si la base funciona, el tema funciona.

Su guitarra es mucho más discreta.

En el rock hay un virtuosismo que me gusta. Es mejor un riff sencillo que aporte al tema y que se pueda recordar.

La base es compacta, el bajo y la batería sostienen las canciones. Es importante en directo. El directo de Arde Bogotá es alabado.

El directo es el lugar donde se hace realidad las canciones. En el estudio se esconde el misterio de cómo se grabó. En directo hay que demostrar que somos cuatro chavales tocando.

Estamos bajo el dominio del reggatón, con sus letras superficiales. Ustedes lanzan rock con mensaje.

Es genuino. La banda surge de una conversación sobre lo que estaba pasando con el rock en español. Nadie quería esa bandera.

Los acusan de indies.

El indi es una amalgama que va desde la electrónica de La Casa Azul hasta el punk de Las Ginebras.

Su rock tampoco es puro. En el último abre el panorama al funk y los sonidos latinos clásicos.

Lo bueno del rock es que cabe el funk, la salsa o el metal; cabe todo.

Interpreto las letras de Cowboy de la A-3 como una confesión: la ruptura por hacerse profesionales, la huida de las giras y el mar como refugio.

El mar es el símbolo del hogar, es nuestra casa. El concepto del disco es el viaje. Dejamos nuestros trabajos. Hubo un señalamiento social por querer hacer música, que no es lo que tu familia quería para ti, no quería esta precariedad.

Ser músico es una profesión de riesgo. Pero siguen desafiando a la suerte. Acaban de lanzar un tema de ocho minutos.

Torre Picasso iba a aparecer en Cowboys, pero una canción de ocho minutos pide dedicación. Queríamos tiempo para que hablasen también los instrumentos, no solo la letra.

El álbum dura casi 45 minutos.

No es tan normal cuando parece que manda TikTok. Se compone para 15 segundos de baile.

Es más promoción que música.

Eso es, me parece bien si se produce de un modo natural.

¿Cómo lleva su carrera?

¿Cuál de las dos?

La carrera de Derecho, la musical ya sé que va bien. ¿Ha aprobado Derecho Romano?

Sí, sí. Es algo que quiero hacer. Me gustaría acabar Derecho y tener una carrera musical larga.