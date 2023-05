Competir por una buena causa

Unos 780 atletas participaron este miércoles en la XIII Carreira Solidaria Memorial Profe Alberto, que organiza el colegio Cervantes y que recorrió varias calles de los barrios de A Piringalla y A Milagrosa.

Los participantes más pequeños, denominados pitufos, fueron los primeros en tomar la salida en la Avenida Reverendo Xosé Fernández Núñez y seguidamente lo hicieron los de las categorías prebenjamín, sub 10, sub 12, sub 14/16 y absoluta. Estos últimos recorrieron 4.000 metros.

Fiesta final de curso de ajedrez

También este miércoles, la Praza Maior acogió otra competición deportiva, el Torneo Festa Final ao Xadrez, que puso el broche a las actividades organizadas durante el curso por el Concello y Xaquedrum. Participaron cerca de 100 de jugadores y los ganadores fueron: sub 8, Raúl Engroba; sub 10, Miguel Senra; sub 12, Mauro Maseda; sub 14, Jacobo Cela; sub 16, Daniel Millares, y en la categoría absoluta, Siem Van Gael.

Partidas disputadas durante el Torneo Festal Final ao Xadrez. XESÚS PONTE

Actividades en A Milagrosa

Además, en A Milagrosa también continuaron las actividades enmarcadas dentro de la campaña de dinamización del barrio, donde hubo un pasacalles de música tradicional a cargo de la Academia de Música Nova Escola y, en la Rúa Menorca, una sesión de cuentacuentos a cargo de Cris de Caldas.