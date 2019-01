Dos competiciones caninas reúnen en Lugo a más de 1.200 perros de varios países

El Pazo de Feiras e Congresos de Lugo se ha convertido durante todo este fin semana en un auténtico paraíso perruno. Más de 1.200 perros de España, Francia y Portugal se han reunido para participar en dos competiciones de carácter nacional e internacional: las selectivas de Agility y la exposición de morfología canina, ambas puntuables para los campeonatos de España y del mundo.

Durante la jornada de este sábado se celebró la selectiva de Agility para el campeonato del mundo, en la que participaron los perros de Grado I y Grado II. Dentro del primer grado, en la categoría Mini, Lola, de Bruno Pardo, se proclamó vencedora. En segunda posición quedó Mimi, de Julio Boquete. En la categoría Standard, el vencedor fue Ice, de Alberto López. La segunda plaza la ocupó Juliette, de Miguel Ángel Fernández.

Dentro del segundo grado y en la categoría mini, el campeón fue Petit, de Silvia Gómez. La segunda posición fue a parar a Mandy, de Sergio Ruiz Jiménez. En categoría midi, Noah, de Laura López, fue el vencedor, quedando subcampeón Magic, de Alex Sabini Requesens. En categoría standard, Rabi, el perro de Miguel Ángel Fernández, quedó en primera posición, mientras que Tasha, de Montserrat Sirgo, ocupó la segunda plaza.

MORFOLOGÍA. La competición de morfología canina, puntuable para el campeonato nacional, se dividió en más categorías que las de Agility.

En la de parejas, ganó el mastín español de Manuel Garrido. Segundo quedó el rough collie de Ignacio Calvo. En el grupo de cría venció el boston terrier de Iván Díaz, mientras que el mastín español de Manuel Garrido se tuvo que conformar con la segunda plaza.

En la categoría de muy cachorros, el primer clasificado fue Kikiriki Loco Da Quinta Nascente, un bulldog francés de Kevin e Inés Rodríguez. Segundo quedó Euforia del Llabanal, un bullmastiff de Noemí Fernández. En la de mejores cachorros ganó Montewhite Libius Severus, de Beatriz Rodríguez. Subcampeón fue Limelite"s Dirty Diction, de Adam Tavares.En la categoría de mejor joven venció Mistycor Bohemian Rapsody, de Fassi Camila. En segunda posición quedó Camelot"s A Rose By Any Other Time, de Jordi Torres.

Entre los mejores veteranos, el campeón fue Manu Pichu de Atrapasueños, de Eusebio Vázquez. En cuanto a razas españolas, el mejor fue un mastín llamado Sultán de Casatrones, de Juan Manuel García. En ejemplares absolutos ganó Karballido Staffs Mambo Golden Legend, de Aida Benítez.