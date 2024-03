Compañeras hasta el final

Rocío Díaz fue la primera. Antes de que entrase en Funeraria Fernández, hace diez años, no había otra mujer. "Viña de dar clases nun ximnasio", recuerda. Consiguió un empleo que requiere solidez emocional porque se convive a diario con el dolor de los demás y porque es un sector masculinizado. "Pensei que me ía impresionar máis, dábame cousa; pero os compañeiros axudáronme e afíxenme rápido. Eles foron ensinándome todo".

Aida Piñeiro supo que había "unha praza por cubrir. Deume respecto, pero foi todo tan rápido que non me deu tempo a pensalo. Póñencho moi fácil".

Empezó como funeraria, que son los encargados de preparar a los fallecidos y colaborar en los entierros. Pasó a recepción, que requiere gestionar documentación y tener contacto con los allegados del difunto. Actualmente es asesora familiar, por lo que debe coordinar todo el entierro.

La llegada de Ana Rodríguez fue más suave. Al menos, en una primera impresión, porque ya estaba Rocío; pero insiste en que el trato de los empleados ha sido cercano y afable en los tres años que lleva. Sus compañeras Rocío, Aida, Esther Marqués y Lucía Fernández coinciden en usar la palabra 'familia' para definir la cordialidad que reina en la empresa. Entre todos los trabajadores, sin que el género sea un factor distorsionante. Es más, "a empresa promove que haxa cada vez máis mulleres". Funearia Fernández está integrada en el grupo Albia.

Esther Marqués señala que hay allegados a los difuntos que prefieren ser atendidas por mujeres porque las encuentran más empáticas

Para Ana es importante que haya ese ambiente. Como recepcionista necesita sentirse respaldada para poder dedicar sus energías para "atender ás familias, que é o que che afecta máis porque ves como se sinten; o resto é traballo". Apunta que los allegados a un difunto "necesitan que se lles diga o que vai pasar" en cada paso que se da en la despedida. Ellos están confusos por la pena. Añade que "faite sentir ben axudar aos demais".

"Emocionalmente é duro", insiste Ana Rodríguez, porque "estás coa xente no seu peor momento, sempre o levas a casa". Como compensación, subraya que "hai bo ambiente, todos axudamos" en la empresa. Ella rechaza que les afecte más la tristeza que sienten a diario en su trabajo, "porque eles tamén o pasan mal".

Hace tres años, Ana trabajaba de camarera, pero la pandemia cerró su bar, el Diveca, en la Praza de Ferrol. Ya trabajaba de cara al público, de otra manera. "Me cogieron con 33 años y sin experiencia previa", valora. Sus cuatro compañeras tampoco habían trabajado antes en el sector funerario. Esther, por ejemplo, trabajó como profesora de niños, y Aida fue auxiliar de enfermería.

Lucía había coincidido con Esther en las perfumerías Arenal. "Esther foi quen me avisou para que pedise un traballo. Díxome que ía estar a gusto. Eu non me vía, pero fíxenlle caso". É recepcionista.

La recepción fue también el puesto de entrada para la propia Esther. Ahora es funeraria. Es resuelta: "Preguntáronme se me atrevía e probei". Participa en "todo o proceso, desde que te chaman ata o enterro ou incineración, que é cada vez máis habitual. Antes había sobre todo enterros, agora non".

Señala que hai allegados del fallecido que prefieren que les atienda una mujer porque tienen el convencimiento de que se sienten más próximas a la pesadumbre. "Hai familias que pensan que as mulleres somos máis cercanas, pero os homes son empáticos tamén".

La experiencia de Esther es que es más complejo gestionar el sepelio de "unha persoa nova ou alguén que coñeces. Doe todo o que no sexan mortes naturais". El grupo en el que son empleadas es consciente de la mella emocional que les causa el trabajo, por lo que tiene a su disposición un gabinete psicológico que les va a atender de forma anónima. Las cinco dicen no haberlo necesitado, pero valoran que puedan tener esa oportunidad. Esos profesionales también atienden a las personas cercanas al finado.

Las cinco sienten que su oficio consiste en que "ese momento tan duro sexa menos duro", comenta Esther. Destaca que las familias les den las gracias cuando acaba todo el proceso, a pesar de que para ellas es su obligación profesional.

Formación: un programa específico para las empleadas

El grupo Albia da prioridad a la formación. Tiene una programa, Atenea, que se imparte solamente a mujeres, desde la central. Rocío Díaz acudió a Madrid recientemente para participar en una actividad de este plan que imparten otras mujeres y que se celebran una vez al mes. "Son as nosas mentoras. Vanche dado guías para ir mellorando na empresa".

Línea común

Ana aporta que la empresa les ofrece cursos de formación gratuitos para que todos los empleados conozcan el trabajo de los demás. "Ten que haber unha liña común", remacha Esther. Lucía explica que "a formación é continua e podes pedila, eu pedín un curso de Excel e déronmo".