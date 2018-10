Cómo una vocación se abre camino

LAS VOCACIONES se encuentran cuando se encuentran. Algunos padres las intentan inducir, pero muchas veces acaban por abrirse camino otras distintas de forma veleidosa, rara, extrañísima. Hay quien en Preescolar decide ser bombero y lo cumple y hay quien se gana la vida con una cosa y dedica entregadamente la jubilación a otra en la que acaba destacando. Solo si se tienen en cuenta los caprichosos caminos de la vocación no sorprende que Dovi llegara al yoga a través de un libro que encontró en la biblioteca de los Salesianos.

Dovi es Donvina Millares, de 57 años y muy probablemente la persona que más tiempo lleva enseñando yoga de forma ininterrumpida en Lugo. Hace más de dos décadas era una madre que trabajaba en casa y que –como creía que nadie nace aprendido, ni siquiera acerca de esa clase de cosas que se supone instintivas, o al menos intuitivas, como la maternidad estaba matriculada en la escuela de padres de la Divina Pastora. Allí, menudo sitio, encontró un libro de desarrollo personal que la atrapó. Entre otras cosas, incluía los rudimentos del yoga, una filosofía de vida de la que la práctica combinada de posturas y respiración puede ser la parte más conocida, pero solo una parte.

Más adelante, al enfrentarse a su divorcio, Dovi acudió a un terapeuta que la instó a dedicar su vida a aquello que realmente le gustaba. Dice que fue entonces cuando supo que sería el yoga. Recibió sus primeros cursos de formación en Vigo y poco después empezó a dar sus clases en un gimnasio que se animó a incluirlas en su programación.

Conviene poner en perspectiva la situación del yoga en Lugo. No fue Dovi la primera profesora que ejerció en la ciudad. El pionero fue otro y varios de sus alumnos, cuando él dejó las clases para crear un ashram en Ibiza, se animaron a seguir impartiéndolo. Eran aquellos tiempos en los que el yoga era una rareza, una excentricidad y los que lo practicaban estaban considerados hippies perdidos. Lo normal era que el común de los mortales no tuviera ni idea de qué se hacía exactamente en clase de yoga y pensara que debía de tener algo que ver con tocar la pandereta.

Dovi se hizo profesora con el siglo XXI en el horizonte, por lo que cabe pensar que las cosas ya eran diferentes. Sin embargo, no lo eran. «Recuerdo que una persona me preguntó si con el yoga se levitaba», cuenta. Admite que el conocimiento sobre el yoga se ha incrementado, nadie le preguntaría tal cosa hoy, cuando forma parte de la vida diaria de tanta gente. Pese a todo, cree que hay aspectos que todavía les resultan desconocidos incluso a muchos de los que ya han tenido contacto con el yoga durante años.

Para Dovi es una forma de vida que no se reduce a las clases, pero reconoce que para la mayoría de sus alumnos es fundamentalmente una forma de ejercicio y de relajación. «De vez en cuando, se puede dedicar una clase a hablar de alimentación, por ejemplo, pero por regla general, no se hace», apunta. Pese a todo, insiste en que es preciso prestar atención a las emociones, a la manera en la que los pensamientos negativos lo invaden todo si no se controlan, si uno se deja ir y se permite que aparezcan y crezcan.

Aunque la mayoría se centre en la parte física del yoga, lo cierto es que las razones que les impulsan a ir a clase sí se cumplen. Ha tenido algún alumno que deleitaba con sus ronquidos a toda la clase tal era su grado de relajación. Dovi insiste en la mayor virtud del yoga. «Es muy agradecido y se adapta a cualquier forma física. Yo tengo alumnos que lo hacen sentados en una silla», dice. Todos respiramos y saber de qué forma hacerlo es clave.

Para Dovi es el yoga lo que la mantiene en forma y en un buen estado general. Asegura que, desde que nació su hijo menor hace 23 años, no ha pisado una consulta médica a no ser para alguna analítica de rutina.

Aunque se ha formado en otras disciplinas, el yoga sigue siendo su favorita. Explica que, por ejemplo, también imparte clases de pilates, un tipo de ejercicio que, fundamentalmente, busca reforzar el llamado cinturón abdominal y que está también de plena moda, pero que lo hace porque, en algunos centros donde imparte yoga, querían ampliar su oferta formativa no porque le haya seducido.

Solo el Daoyin, una disciplina china que combina respiración guiada, la relajación mental, el movimiento del tronco y el estiramiento de los cuatro miembros, ha despertado verdaderamente su interés. Lleva años formándose, en compañía de su hijo menor, osteopáta que está buscando en esta clase de enseñanza su futuro profesional. Como se trata de una disciplina más exigente, le deja a él la tarea de formar a otros. Ella, por supuesto, seguirá con el yoga.