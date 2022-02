Cómo ser feliz viviendo bajo un puente

La vida de Álex —como dice este hombre, de origen portugués, que se llama— fue este martes un poco más plácida en su refugio al pie de la N-VI. El sol entraba con fuerza bajo el puente donde construyó, hace un mes, su pequeño hogar formado por un viejo colchón, dos mantas viejas, medio paquete de arroz, una botella de alcohol de quemar y una bicicleta con un aparato de radio atado con una goma al manillar. Y poco más.

"Vino la Policía y una trabajadora social y me insistieron en que me fuese a un albergue pero no quiero, me gusta esto. Vivir así no es un delito. Hace años que se derogó la Ley de Vagos y Maleantes y yo soy feliz viviendo aquí, debajo del puente", explica.

Álex llegó a Lugo en bicicleta porque tiene un problema legal que lo obliga a ir al juzgado a firmar cada cierto tiempo. De camino, pasó por la N-VI y vio, al pie del acceso a la Avenida das Américas, una zona verde amplia con árboles y un trozo de techo bajo el puente que convirtió en su hogar. Allí duerme, come y carga el móvil sin deber nada a nadie.

"El colchón en el que duermo me lo dieron y, con unas mantas que tengo, no paso frío. Si llueve, me voy para algún portal porque estoy un poco más abrigado. Para cocinar, aprovecho una lata grande de los callos envasados como olla y hago fuego en el suelo, con un poco de alcohol de quemar y piedras alrededor. Para cargar el móvil, lo pongo sobre la hierba, al sol. Tarda cinco o seis horas pero me arreglo", afirma Álex.

A este hombre que ronda los 40 y que vivió en Sevilla durante dos décadas, le basta muy poco para vivir desde que un día —agobiado por la rutina y después de trabajar años en la construcción, en una carnicería o montando piscinas— decidió subirse a una bicicleta y recorrer Europa hasta sumar 36.000 kilómetros sobre dos ruedas. Alemania, Francia, Italia, Austria, Dinamarca... no hubo frontera que se resistiese a su paso. Lo suyo es conocer países, culturas y gente. Un diccionario de inglés, en el frontal de la bicicleta, lo dice todo.

"Pasé por situaciones tremendas durmiendo en un banco toda una noche, dentro de un saco, con una gruesa capa de nieve y a catorce grados bajo cero en Alemania, pero en cambio me gusta esta vida, en libertad y viajar te abre mucho la mente", cuenta.

El ruido de los coches bajo el puente es infernal, pero a Álex tampoco le importa: "Estoy acostumbrado al tráfico tras sumar tantos kilómetros en bici", dice.

Ayer, eran las tres y no tenía ni idea de lo que iba a comer. Por la noche, rebuscaría en los contenedores de los supermercados para buscar algo que llevarse a la boca. "Carne, fruta, verduras, pan... alimentos en buen estado que tiran porque llevan ya días y no los venden", afirma. Entre tanto, habrá tiempo para seguir leyendo El conde de Montecristo o, quizás, para reciclar una silla de bebé, que encontró también en la basura, y reconvertirla en un carrito para un perro con el que seguir recorriendo mundo.