La provincia cuenta con numerosos puntos para recogida de donaciones para Ucrania.

LUGO. Tres puntos de entrega de productos sanitarios y ropa

El almacén de la iglesia evangélica de Buenas Noticias, situada en la Rúa Emilia Pardo Bazán, junto a la iglesia de San Roque, es el principal punto de entrega de donaciones de material en la ciudad. Abre de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas, sin embargo este fin de semana permanecerá cerrado para empaquetar y ordenar todo el material.

Las voluntarias esperan contactar el lunes con alguna empresa de transporte que les ayude a mover lo recaudado. Precisamente este viernes se reunieron con concejales del PP para solicitar su colaboración en la gestión del transporte hasta Oleiros y Vilagarcía, donde cuentan con almacenes y posibilidad de transporte, y los populares se comprometieron a brindársela. Así, si el lunes logran vaciar el almacén, ahora muy lleno, el martes retomarán la recogida con normalidad.

Otro de los puntos es la peluquería Miriam Souto, en el 148 de Camiño Real, que se encarga de transportar todo el material al almacén de la Rúa Emilia Pardo Bazán.

Finalmente, también se pueden hacer entregas en los locales de Indemniza Express, situados en el entresuelo del número 5 de la Rúa Santiago. Este es el punto oficial de donaciones destinadas a la Asociación Galega de Axuda á Ucraína (Aga-Ucraína).

María José López, en un punto de recogida de Lugo. XESÚS PONTE

LÁNCARA Y O PÁRAMO. Diez lugares en los que dar material

La Casa Niño As pegadas máis enxebres de A Pobra de San Xiao (Láncara) y la Casa do Maior Esmorga paramesa organizan la campaña de recogida en esos concellos. Los productos se pueden entregar hasta el día 18 en Láncara en Casa Niño, peluquería Lidia Castro, Detalles Noalia, frutería Ani, farmacia López Eimil y Mesón do Neira de A Pobra, así como en Casa Enriqueta de Láncara. Por su parte, en O Páramo se pueden donar en la Casa do Maior, el consistorio y bar Santas. Los productos serán enviados a Ucrania a través de sendas entidades de Verín y Santiago.

O CORGO. Recogida en el centro sociocultural municipal

El Concello de O Corgo ha puesto en marcha una campaña de recogida de suministros básicos en el centro sociocultural, situado junto al centro de día. Recibe material de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 horas y los martes y jueves, también de 16.30 a 19.30 horas.

A MARIÑA. Puntos para donar en Viveiro y Burela

El Concello de Viveiro puso en marcha una campaña de recogida de ropa de abrigo y productos para bebés desde el día 7 al 14 con tres puntos: Casa do Forno de Celeiro, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00 horas; centro social de Covas, de lunes a viernes de 15.30 a 20.30 y los domingos de 15.30 a 19.30 horas y centro de servicios sociales, de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas.

El Banco de Alimentos de A Mariña también recoge donaciones en la lavandería del 183 de Arcadio Pardiñas de Burela. También se puede contactar con el banco en los teléfonos 626.37.68.57 o 663.24.00.31. Las iglesias de Alfoz y O Valadouro donarán a Cáritas la recolecta de la misa del primer domingo de mes.

AS PONTES. Comeluz colabora con Aga-Ucraína

En el taller de artes Comeluz de As Pontes, en el número 42 de la Avenida da Habana, hay un punto de recogida para la Asociación Galega de Axuda a Ucraína. El local está abierto de lunes a viernes, de 16.00 a 20.00 horas.

MONTERROSO. Falcatrueiros realiza ayuda humanitaria

La asociación Falcatrueiros organiza la ayuda humanitaria en Monterroso. Las entregas se pueden hacer en el local de la asociación, en el espacio cultural Lorenzo Varela, los viernes de 19.00 a 22.00 horas y sábados de 10.30 a 14.00 horas.

También se recogen donaciones en los establecimientos locales floristería Floresta, mercería Gaseosas y librería D’Papel, en sus respectivos horarios comerciales. Todos los productos serán entregados a la Asociación Galega de Axuda a Ucraína.

"Vine a donar porque ves las imágenes de la guerra y te rompen el corazón"