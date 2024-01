Cómo evitar un robo si la casa queda vacía

Maletas listas, coche a punto y la llave de la puerta a mano, pero antes de salir, todos echan la vista atrás para comprobar que todo queda en orden para que la casa esté vacía unos días. A la vuelta todo debe continuar igual y para eso hay que evitar que sea visitada por los ladrones. Por eso, Guardia Civil y Policía dan unas recomendaciones que cada poco es bueno recordar para no llevarse disgustos.

1. Los vecinos. No comente su ausencia ni la duración con desconocidos, ni deje mensajes avisando de la misma en el contestador. En viajes largos pida a un vecino que colabore con usted por medio de la recogida del correo, comprobación del estado de la vivienda, encendido ocasional de alguna luz, conexión de radio o el televisor, etc. Deje un teléfono para que le localicen en caso de emergencia.

2. Extraños. Haga una buena elección de los empleados de servicio doméstico. Si estas personas han tenido acceso a las llaves de entrada a la vivienda, al cesar en sus servicios, cambie los bombines. Cámbielos también si la casa fue antes de otro propietario. Ojo igualmente con los operarios de servicios que entran en fechas inmediadas (teléfono, gas, luz), no concierte citas en casa con desconocidos. Y no abra el portero automático a desconocidos.

3. Garaje y coches. En plazas de garaje comunitarias, donde el cierre de la puerta se acciona por medio de un temporizador, espere hasta que se haya cerrado para evitar que alguna persona aproveche para entrar. Antes de abandonar la vivienda compruebe la presencia de cualquier persona que no inspire confianza. Si ve algún vehículo que pasa varias veces por cerca de su casa, anote la matrícula y el modelo.

La leyenda urbana de que los ladrones se comunican con estas marcas es un bulo. EP

4. Puertas. Cierre siempre usando la llave, no solo con el resbalón, puesto que así pueden abrirse fácilmente. Instale en su vivienda una puerta blindada. Si no lo es, procure que tenga, al menos, dos puntos de cierre, y que no exista hueco entre la puerta y el suelo. Refuerce la parte de las bisagras con pivotes de acero y ángulos metálicos que impidan apalancar la puerta. Instale mirillas panorámicas. Valore también la posibilidad de instalar dispositivos electrónicos de alarma.

5. Señuelos. Deje ropa tendida en caso de ausencias que no sean muy prolongadas. No desconecte totalmente la electricidad. El timbre de la puerta desconectado es un indicio de ausencia. No cierre las persianas del todo. Si vive fuera del casco urbano un buen alumbrado exterior y un perro, convenientemente adiestrado, son útiles medidas de disuasión.

6. Prevención. No deje nunca las llaves escondidas en el buzón, macetas, caja de contadores, etc, ya que pueden ser localizadas con relativa facilidad por los ladrones. Tampoco deje dinero, joyas ni objetos valiosos en el domicilio, y mucho menos en terrazas sin cerramiento. Anote el número de serie de los electrodomésticos, aparatos de fotografía, vídeo y similares. Haga fotos de los más valiosos. Contrate un seguro.

7. Y si aún así... Mantenga la calma y no entre en la vivienda ni toque o mueva nada que pudiera haber sido manipulado por los ladrones. Avise a las fuerzas del orden. Al formular la denuncia presente documentos justificativos de los objetos robados, como facturas y fotografías.