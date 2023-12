El Comité de Cidades del PP exige en Lugo que se priorice la mejora de las infraestructuras

El Partido Popular de Galicia reunió este sábado en Lugo a su Comite de Cidades para reinvindicar la importancia de las infraestructuras «como sinónimo de progreso e de calidade vida, así como de vertebración territorial e cohesión social» y denunciar los «agravios» de Pedro Sánchez a lo largo de los últimos cinco años. Los populares demandan una mejora de las infraestructuras de la provincia de Lugo y critican al Ejecutivo socialista por excluir a la ciudad de la planificación de la Alta Velocidad en la comunidad gallega.

En el transcurso del encuentro, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, criticó que el Gobierno de España «está sumido na propaganda e completamente afastado da xente» y afeó a Pedro Sánchez que ayer viniera a Galicia «coa hucha, para recadar dos galegos os 400 euros que custa por persoa a chuvia de millóns que irán ao independentismo catalán a costa dos investimentos que a nosa comunidade leva anos esperando», dijo. «Non entendo como os alcaldes socialistas de Lugo, A Coruña y Vigo son incapaces de arrincarlle a Sánchez un compromiso. Quedan mudos cando todos os recursos van para Cataluña e están máis dispostos a aplaudirlle a Sánchez que a reinvidicar o que Galicia necesita. Nós non imos quedar mudos. Os galegos non queren máis propaganda, queren feitos, e a Galicia soamente lle queda o Partido Popular para defendela».

Los populares señalaron que en 2024 las autovías autonómicas serán «das máis baratas de España», al contrario que las estatales

Por su parte, la responsable de infraestructuras del Gobierno gallego, Ethel Vázquez, señaló que los últimos cinco años fueron «a etapa máis escura» del Ministerio de Transportes. «Temos un caos nos servizos ferroviarios e unha autovía menos, ese é o balance dos últimos cinco anos, cando se colapsaron os viaductos e se deseñaron trens que non collen polos túneles. E as perspectivas co novo ministro non son máis alentadoras, cando as súas primeiras manifestacións consistiron en dicir que a chegada do AVE a Vigo é unha carta aos Reis Magos. Apunta unhas maneiras que xa sabemos cales son: buscar a confrontación en vez de solucións e botar a culpa constantemente ao PP de asuntos que dependen única e exclusivamente do Goberno de España», afirmó. Además de citar el colapso de los viaductos de la A-6, Ethel Vázquez criticó también «as autovías que seguen pendentes (A Mariña, Lugo-Ourense e Vigo-O Porriño), o incumprimento dos prazos de chegada dos trens Avril, a falta de investimentos e dun Plan Director no Corredor Atlántico, o mal estado do firme nas estradas estatais, a falta de prazas e frecuencias nos servizos ferroviarios e o estancamento da Saída Sur de Vigo».

La responsable de infraestructuras recomendó también al Ejecutivo de Sánchez que siga el ejemplo del Gobierno gallego en cuanto a la congelación de los peajes de las autovías de competencia autonómica. «En 2024, as autoestradas que dependen da Xunta serán das máis baratas de España mentres que a AP-9 e a AP-53, de competencia estatal, son das máis caras do país». Igualmente, aprovechó para destacar el trabajo de su departamento en las siete ciudades gallegas, tanto en materia de equipamientos sanitarios como en la ejecución de sendas peatonales y ciclistas, la creación de aparcamientos disuasorios y la apuesta por la intermodalidad en las estaciones de tren y de autobús.

En la reunión del Comité de Cidades participaron representantes de las siete ciudades gallegas, que dieron voz a la mayoría de la población de la comunidad e debatieron conjuntamente sus propuestas para resolver los problemas de la ciudadanía de Lugo, Vigo, A Coruña, Ourense, Santiago de Compostela, Pontevedra y Ferrol. El alcalde de esta última —y presidente del Comité—, José Manuel Rey, explicó el «reto de futuro» que supone la llegada de la Alta Velocidad a todas las ciudades gallegas, «xa que quedar excluídos da Alta Velocidade supón quedar excluídos do futuro». La portavoz local del PP, Elena Candia, critió que Lugo siga siendo «a cidade peor comunicada de Galicia».