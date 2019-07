El sindicato Comisións Obreiras (CCOO) ha anunciado el comienzo de movilizaciones la próxima semana ante los problemas que se acumulan en centro de día público Nuevo Antonio Gandoy, dado que los trabajadores acaban de cobrar la nómina del mes de mayo, pero la empresa concesionaria aún les adeuda el salario de junio.

El sindicato lleva meses denunciando incumplimientos por parte de la empresa concesionaria IDEA (Innovación y Desarrollo Asistencial) e insistiendo en que el Ayuntamiento de Lugo, como responsable de la ejecución del contrato, debe completar lo antes posible la concesión del servicio a una nueva entidad.

La delegada de CCOO, Rosa María Santos Penas, informó de que se está produciendo “el incumplimiento en tiempo y forma del pago de las nóminas”, que además tampoco han sido actualizadas con la esperada subida del 5%, que según el sindicato les corresponde a los trabajadores por “el cambio de convenio".

Por ello, el sindicato insta al Ayuntamiento de Lugo a actuar ante los incumplimientos de la empresa concesionaria, con la rescisión del contrato y la licitación del servicio, para que otra empresa se haga cargo.

“En los últimos meses, el personal no está percibiendo sus nóminas cuando corresponde. Estamos desamparados”, continuó Santos Penas.

Otros incumplimientos denunciados por CCOO son la no realización de medidas de promoción del empleo para personas con dificultades de inserción en el mercado de trabajo, la no cobertura de las ausencias de personal, no disponer de acompañante para ayudar a las personas usuarias, un déficit en la ratio de personal debido a la supresión de dos puestos de trabajo y la no renovación de los uniformes de trabajo.