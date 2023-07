Arranca la campaña en Lugo

La campaña electoral en Lugo arrancó con distintos mensajes y perspectivas, pero con una apelación común de distintas fuerzas al voto útil para su formación. El PP cree que ese es el camino para alcanzar tres diputados por Lugo y contribuir a que Alberto Núñez Feijóo alcance una mayoría estable. El número uno socialista, José Ramón Gómez Besteiro, apuntó que el apoyo al PSOE es "a única vía posible para seguir avanzando como país e evitar un pacto PP-Vox que leve á ultradereita ao Goberno". El BNG se mostró confiado en conseguir por primera vez representación en el Congreso por la provincia, "algo que ata confirma o CIS", según su candidato Daniel Castro. Sumar parte con la intención de atraer sufragios hacia "un espazo moi amplo e plural, que non só aspira a recuperar o voto da antiga En Marea", explicó su número uno por Lugo, José Antonio Rodríguez Añón. Vox subrayó la utilidad de propuestas como los incentivos a la natalidad y el apoyo al medio rural para corregir el grave problema de despoblación.

Conde (PP): "Se Feijóo goberna, gaña Galicia e gaña Lugo"

El cabeza de lista del PP por Lugo al Congreso, Francisco Conde, recalcó en el inicio de campaña que su partido "quere construír unha España mellor. Se Feijóo goberna, gaña Galicia e gaña Lugo". Los populares, que aspiran a lograr tres escaños en el Congreso en una provincia que consideran como uno de sus graneros electorales, remarcaron que cuentan "co mellor candidato, con Alberto Núñez Feijóo, e sabémolo ben en Galicia, onde presidiu a Xunta durante 13 anos. A súa xestión é o mellor aval", considera Conde.

La campaña del Partido Popular "centrárase nas rúas, escoitando á xente, a súa situación e as súas necesidades, trasladándolles un proxecto de país para que haxa un cambio de Goberno enfocado cara as persoas e a economía para abrir novas oportunidades", agregó.

El hasta hace poco conselleiro de Economía, que suena como ministrable para esta cartera si gana el PP, insistió en el mensaje económico y en la apuesta de esta formación por "xerar emprego, oportunidades para os mozos e fortalecer o tecido industrial para ter unha economía competitiva que vaia acompañada do Benestar e, polo tanto, da aposta polos compromisos sociais no ámbito sanitario, educativo e da política social". Conde entiende que Lugo necesita "as políticas económicas do PP, cun programa rigoroso para a industria e o emprego".

Francisco Conde subrayó que Feijóo tiene claro que quiere gobernar "para todos os españois e quere ser o presidente da moderación, tendendo a man para chegar a acordos, incluso se obtén a maioría para gobernar en solitario".

Junto a Conde asistieron a la simbólica de pegada de carteles la presidenta del PP lucense, Elena Candia o el cabeza de lista al Senado, José Manuel Barreiro.

Besteiro (PSOE): "Evitemos que goberne a ultradereita"

El socialista Gómez Besteiro apeló al "único voto útil posible, que é a papeleta do Partido Socialista. O 23-X xogámonos seguir avanzando ou retroceder; progresar ou volver ao caixón, gozar en libertade dos nosos dereitos ou ver como a censura e o medo gañan cada vez máis terreo". El político socialista alertó de que "con Feijóo e Abascal, a ultradereita pode entrar no Goberno por primeira vez despois de Franco. Xa é unha realidade en moitas comunidades autónomas. É un momento histórico á altura da Transición".

También defendió las medidas del Gobierno de Sánchez, "que beneficiaron á cidadanía, salvaron moitos negocios e sostiveron miles de fogares e nas que o PP de Feijóo votou en contra de xeito sistemático". Aludió al aumento de las pensiones, el incremento del salario mínimo interprofesional y el freno a los precios de la luz, los alimentos y los combustibles, así como las ayudas a autónomos, empresas y familias en plena pandemia.

Además, Gómez Besteiro defendió "o lucensimo en Madrid para que a provincia siga sendo unha prioridade na axenda política estatal e os seus proxectos non queden esquecidos nun caixón".

Castro (BNG): "É claramente posible chegar ao Congreso"

El número uno del BNG por Lugo, Daniel Castro, inició su andadura electoral con la confianza en ser el primer diputado por Lugo de la formación frentista. La última estimación del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) apuntaba esta posibilidad, tal como recordaron los nacionalistas. Desde el Bloque estimaron que están más cerca de su primer diputado que el PSOE de alcanzar el segundo.

Castro ve necesario que Lugo tenga representación del BNG. "Este 23-X vai mudar a pregunta do e se conseguimos deputado por Lugo? ao ¡Lugo, claro que si!". Para conseguir este objetivo el político nacionalista apela al sufragio joven para "dar ese acelerón que encha as urnas de votos ao BNG", indicó Castro.

El candidato nacionalista indica que la encuesta del CIS deja claro que "o voto útil na provincia é o do Bloque porque pode frear o aguillón da dereita e restar o deputado do PP co que nos estamos xogando a representación". Insiste que desde Lugo se puede contribuir a parar "o binomio do PP e de Vox", por lo que ve fundamental concentrar el voto nacionalista y de la izquierda "que queira que Galicia vaia a máis no Congreso".

El Bloque "sae a por todas" con el convencimiento de que será posible "crear un grupo galego forte no Congreso para colocar a Galiza e Lugo no mapa facendo valer os seus intereses ante o Goberno estatal", declaró Castro.

Añón (Sumar): "Hai que salvar o sector primario e a industria"

José Antonio Rodríguez Añón estuvo este miércoles en A Coruña para arropar a Yolanda Díaz, al igual que otros candidatos gallegos de Sumar. Este vecino de Viveiro expresó su preocupación "polo abandono que vive a provincia. Temos que ser conscientes de que a nosa forza está no medio rural e tamén traballar para manter o sector industrial. Os servizos son flor dun día, non son suficientes. Hai que ir cara a unha economía diversificada".ç

Rodríguez Añón, coordinador de un máster de la USC sobre energías renovables, trabajó en un proyecto sobre la transición energética que asegure el futuro de Alcoa, "unha empresa sen a cal A Mariña está perdida". Estas inquietudes le llevaron a integrarse en Sumar "non só co afán de recuperar os votos que tivo no seu día En Marea, senón para atraer máis a través dunha plataforma plural con universitarios, sindicalistas ou xente do tecido asociativo". Confía en que el mensaje de Sumar cale en los lucenses no solo por los derechos "que están en risco polas políticas de ultradereita. Un país debe ter memoria e non pode permitir que se aplasten as libertades".

Jorge Núñez (Vox): "Nuestras propuestas encajan con Lugo"

Jorge Núñez, número dos al Congreso por Vox, y la candidata al Senado Noelia Rabanal protagonizaron el arranque de campaña de Vox con mensajes muy concisos. Núñez destacó que las propuestas de su formación "encajan estupendamente en la provincia porque proponemos incentivar la natalidad y dotar de servicios al medio rural para revertir esa despoblación".

Hizo hincapié en la necesidad de proteger a los agricultores y a los ganaderos "de los ataques globalistas que quieren acabar con nuestro sector primario importando productos extracomunitarios sin los debidos controles fitosanitarios que sí les aplican a nuestros productores".

Las infraestructuras de la provincia de Lugo "se quedaron ancladas en el siglo XX. Estamos en una situación de infracomunicación, tanto por carretera como ferroviaria o aérea. No tenemos nada y esta situación frena el desarrollo industrial y comercial", denunció Vox.