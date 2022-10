Los monólogos de humor también tendrán cabida en estas fiestas patronales de San Froilán que hoy echan el cierre. Serán tres conocidos de la escena, David Amor, Danny Boy-Rivera y Oswaldo Digón, quienes presentarán el espectáculo San Froilán Sorrí. O recuncho da comedia. Será gratuito y tendrá lugar, a partir de las 20.00 horas en A Mosqueira.

El cómico de stand up David Amor se encuentra de gira con su show Love está en el aire, en el que habla de un escenario que le resulta muy sugerente: los aeropuertos. En él hace un recorrido por toda la parrilla televisiva, explica al público por qué la gente pasa sed en un aeropuerto y explica el motivo por el que nunca será Rafa Nadal.

Le acompañará Danny Boy Rivera, cómico ferrolano que hace referencias en sus monólogos a la biología, una de sus grandes pasiones. También estará Oswaldo Digón, de Cervantes, que comenzó su carrera artística realizando más de 400 actuaciones infantiles de cuentacuentos. Actualmente combina sus actuaciones en salas con su gira de teatro.

Los tres ofrecerán un espectáculo divertido y distendido en el que se ha convertido en un escenario imprescindible de la ciudad, la zona peatonal de A Mosqueira.

En el programa de hoy también está incluida la vigésimo primera edición del mercado medieval, una cita tradicional que llena cada año la Praza de Pío XII. Entre otros actos incluirá cetrería, música y artesanía. El pregón será a las 11.00 horas y para las 11.30 está prevista la misa en latín, con ornamentación de la época y cantada por el Orfeón Lucense bajo la dirección de Marcos Fernández Mosquera, en el altar del Buen Jesús de la catedral.

A las 12.00 horas habrá un desfile del cortejo con vestimenta medieval, precedido por caballeros templarios, los músicos del grupo Vita Brevis y la ejecución del baile del vientre. A las 18.00 horas habrá un concierto de cantares gallego-portugueses de música antigua con el grupo Esemble Boreas.

Completarán el programa cantares de ciego, pasacalles medieval o picaresca juglar, en una sucesión de actos que se prolongarán hasta las 22.00 horas.

Para los aficionados a las bandas, habrá un nuevo encuentro hoy, a las 12.30 horas en la Praza de Santa María. Tocará la Banda Municipal de Chantada, que dirige Carlos Timiraos Timiraos, como agrupación invitada y la Banda Filarmónica de Lugo, que dirige Iván Martínez Sabio, como agrupación residente. El programa incluirá Ortigueira, O Rato, Rapsodia Galega nº1, Sinfonía Romaría, Santa Comba y Muiñeira de Chantada.

Los conciertos programados para el día serán los de Joan Miquel Oliver, que actuará en la Praza de Santa María a las 20.00 horas, y Treixadura en Horta do Seminario a las 22.00 horas. Les teloneará Ningures a partir de las 21.00 horas.

Programa para hoy en San Froilán

▶11.00 h. Feria de antigüedades y coleccionismo en la Rúa da Raíña. Todo el día.



▶11.00 h. Inauguración de Volta ao Medievo ao carón da catedral. Feira medieval con actuaciones musicales, desfiles y juegos hasta las 22.00.



▶11.30 h. Cacos. Espectáculo teatral itinerante desde la carpa del San Froilán Miúdo hasta la Praza Maior y Campo Castelo. A las 13.00, en la Praza Maior y Rúa da Raíña.



▶12.00 h. Cultura e tradición no Camiño, con talla de madera y exposición de colchas. De 12.00 a 20.00 en el centro cultural O Vello Cárcere.



► 12.00 h. O Mago Antón en el Magomóbil en la Praza do Castiñeiro. Pases a las 12.00, a las 13.00, 18.00, 19.00, 20.00 e 21.00.



▶12.30 h. II Encontro de Bandas: Banda Filharmónica de Lugo + Banda Municipal de Chantada en la Praza de Santa María.



▶13.00 h. Pasacalles de Estoupacaldeiros por la calle Quiroga Ballesteros, Praza da Soidade, Tinería, Rúa do Miño, Praza do Campo y zona de los vinos.



▶13.00 h. Pasacalles de A Volta do Agro por Recatelo, Puro Cora, Vila de Foz y recinto ferial.



▶13.00 h. Os cegos no Camiño. Encuentro de romanceros medievales, ciegos y lazarillos procedentes de toda Galicia: O cego de Matamá y Aldariña de Candean, grupo de zanfonas de la Tradescola, Tino Baz, Grupo Tundal y Carlos do Viso. En la Rúa San Pedro, Praza Maior, Praza do Campo, Campo Castelo, Rúa Catedral y Praza Pío XII.



▶13.00 h. Concierto de Abya Yala en A Mosqueira.



▶13.30 h. Sesión vermú con la Duendeneta. Praza Anxo Fernández Gómez.



▶17.00 h. Zeppelin Espectáculo teatral itinerante, con salida desde el San Froilán Miúdo hasta Bispo Aguirre, Praza Maior y Campo Castelo.



▶18.30 h. Pasacalles de Pelexo de Ghaita por la Rúa San Marcos, Bolaño Ribadeneira, Rúa San Froilán y Rúa Nova.



▶18.30 h. I Festival de Cultura Tradicional do San Froilán Miúdo en la carpa del San Froilán Miúdo.



▶19.30 h. Pasacalles de A Volta do Agro por el recinto histórico y zona de los vinos.



▶20.00 h. San Froilán sorrí. O recuncho da comedia, con los monólogos de David Amor, Danny Boy-Rivera y Oswaldo Digón, en A Mosqueira.



▶21.00 h. Concierto de Joan Miquel Oliver en la Praza de Santa María. A las 20.00, teloneros: Infrarroja.



▶22.00 h. Concierto de Treixadura en la Praza Horta do Seminario. A las 21.00, teloneros: Ningures.