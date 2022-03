Comeza a renovación do treito final da rúa da Industria no Ceao

O Tenente Alcalde, Rubén Arroxo, xunto co edil de Infraestruturas, Alexandre Penas, persoal técnico municipal e da empresa responsable visitaron na mañá deste luns a rúa da Industria, no polígono do Ceao, onde a área de Infraestruturas do Goberno de Lugo está a levar adiante a renovación do treito final. Rubén Arroxo explicou que "esta é unha intervención importante que nos permitirá rematar a renovación desta rúa e continuar a mellorar o estado das zonas industriais de Lugo".

Rubén Arroxo afirmou que "con esta intervención melloraremos a accesibilidade da zona e os servizos existentes, ademais de integrar este treito da rúa coa imaxe da contorna".

"Realizamos unha intervención importante que permitirá rematar a renovación desta rúa, avanzando na mellora do estado das áreas industriais de Lugo"

"Con esta actuación melloraremos tanto a estrada, que se atopa nun avanzado estado de desgaste debido á densidade de tráfico que soporta, creando novas prazas de estacionamento e zonas que permitan mellorar a maniobrabilidade dos camións", explicou o Tenente Alcalde, que engadiu "renovarase tamén a beirarrúa e as canalizacións actuais, eliminando o fibrocemento".

Un momento da visita dos concelleiros ao polígono do Ceao. CEDIDA

Os traballos planificados polo Goberno de Lugo realizaranse tamén na rede de alcantarillado, coa colocación de novos sumidoiros, e renovarase ao mesmo tempo a sinalización horizontal e vertical.