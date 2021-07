O tenente alcalde, Rubén Arroxo, visitou na mañá deste domingo a Mostra de Vellos Oficios Artesáns, organizada pola área de Cultura.

A mostra comezou hoxe e celebrarase durante todos os domingos de agosto, agás o 15, e tamén o 5, 11 e 19 de setembro. Arroxo explicou que a área de Cultura planificou esta mostra co obxectivo de "facilitar o coñecemento dos oficios tradicionais a través de experiencias en directo que mostren o bo facer das e dos artesáns".

As mostras terán lugar nos soportais da casa do concello, na Praza Maior os domingos 18 de xullo, 1, 8, 22 e 29 de agosto e 5, 11 e 19 de setembro, de 11 a 14, desde as 17.00 ata as 20.30. Cada un dos días contarase con dous profesionais de distintas especialidades, entre as que se atopan a madeira, os instrumentos musicais, a cestería ou o metal, entre outras. No día de hoxe contouse co torneiro Arturo Iglesias, que mostrou as pezas qeu realiza co torno tradicional do Museo Etnográfico de Grandas de Salime, e Xoán Manuel Tubío Fernández 'Xaneco', cunha mostra de zanfonas

"Este proxecto de promoción dos vellos oficios céntrase nos labores tradicionais que manteñen vivos mestres e artesáns, e poderase ver a técnica destas disciplinas que sobreviviron á produción industrial", explicou o tenente de alcalde, que engadiu "a actual sensibilización contra o cambio climático facilitou a recuperación destes oficios tradicionais e a incorporación de persoas novas ou que se reciclen doutras profesións a este sector".

LISTAXES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. Arroxo anunciou que se veñen de publicar as listaxes definitivas de admisión na Escola Municipal de Música para o curso 2021-22. As persoas interesadas poden consultar as listaxes na web do Concello de Lugo e nos taboleiros de anuncios da Escola. Pode obterse máis información a través do 010 (982.297.350).