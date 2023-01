La Xunta invertirá más de 14 millones de euros en la Atención Primaria de Lugo, 12 para el centro integral de salud de A Residencia, ya a punto de finalizar, y 2,4 para la reforma de A Milagrosa, en fase de proyecto. Así lo destacó este miércoles el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en el pleno del Parlamento de Galicia, en respuesta a una pregunta del BNG. "A Xerencia da Área Sanitaria de Lugo está a traballar no plan de apertura do novo CIS, dado o avance das obras, e temos falado co responsable do servizo da Milagrosa", remarcó el responsable de la sanidad pública gallega.

La formulación, dijo García Comesaña, "é comezar trasladando ao novo CIS as consultas de saúde bucodental e, posteriormente, 12 dos 18 cupos de pacientes que están agora no centro de saúde da Milagrosa, onde quedarán seis".

El área, aclaró el conselleiro, está estudiando los criterios de reparto intentando no romper los equipos de medicina y enfermería que atiendan a los mismos pacientes y evaluando la cercanía del domicilio, aunque siempre estará abierta la posibilidad de libre elección de médico.

En su intervención en el Pazo do Hórreo, el titular de la cartera sanitaria le reclamó al Ayuntamiento de Lugo la aportación de una parcela para poder construir también un nuevo centro de salud en el Sagrado Corazón, que ya está comprometido.

Comesaña realizó estas declaraciones en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del BNG Carmen Aira "ante a falta de transparencia do Sergas sobre a planificación de recursos humanos para o traslado e desdobramento do centro de saúde da Milagrosa", una falta de información que, en su opinión, "está a provocar unha grande incerteza ao persoal ao descoñecer os criterios de escolla para elixir en que lugar quedarán definitivamente para desenvolver a súa actividade".

La diputada señaló que en el primer trimestre del año 2023, el centro de salud de A Milagrosa se trasladará al renovado Materno-Infantil para comenzar obras en el actual edificio durante un período de 28 meses, "pero a día de hoxe, tanto o persoal como os e as pacientes descoñecen como será ese traslado e en que condicións".

Por otra parte, la nacionalista también criticó que los y las profesionales ni conocen ni participaron en el diseño de los espacios. "Corrixan a mecánica de non ofrecer información e fagan aos profesionais e cidadanía participes das melloras nas instalacións de Atención Primaria", reclamó, finalmente, Aira.