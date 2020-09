El comercio de A Milagrosa sufre por la crisis y defiende que es seguro

Los empresarios y vecinos de A Milagrosa están preocupados por el impacto que tiene en toda la zona la crisis sanitaria, que, dicen, afecta inmerecidamente la economía del conjunto del barrio. Las medidas restrictivas impuestas a la hostelería de la zona dañan a la imagen del barrio, se lamentan, y algunos han decidido reforzar sus protocolos de seguridad, para generar tranquilidad entre los clientes.

Las medidas impuestas por la Xunta ante el número creciente de casos de contagios producidos en la zona vaciaron las calles de viandantes y posibles clientes durante el fin de semana, reconocen algunos, alarmados por el impacto económico de esas calles que quedaron desiertas.

"Estamos temblando porque los establecimientos del barrio llevamos seis días sin apenas facturar. Parece que somos el único lugar de la ciudad donde se han registrado contagios, cuando hay más barrios en una situación similar", asevera Miriam Souto. La conocida peluquera lucense reivindica que los negocios de la zona son seguros y asegura que "todos los casos se dieron en locales de hostelería. Ninguna de las peluquerías, tiendas de ropa, librerías o estancos del barrio registró ni un solo contagio entre clientes o empleados", defiende.

Miriam Souto manifiesta que la red de comerciantes de A Milagrosa "tomó las máximas medidas de protección e higiene desde el primer momento y hemos hecho un desembolso económico importante para evitar los contagios. Nos han hecho una publicidad muy mala", dice.

Desde el Estanco Rouco ofrecen una perspectiva de la situación similar. "Los comentarios que se hicieron en las redes sobre los contagios levantaron una campaña negativa hacia este barrio. Se cebaron con A Milagrosa", manifiestan desde la expendeduría de tabacos número 19 de la ciudad.

DISGUSTO. Muy cercana a este estanco se ubica Otero´s, establecimiento dedicados a la venta y distribución de productos capilares. "Estoy muy disgustada con todo este asunto porque todos los comentarios falsos han generado el pánico entre los consumidores que hicieron caer las ventas en picado en todos los negocios del barrio", advierte su gerente.

"Nos han denominado como la zona cero del brote en Lugo, cuando todo comenzó en un pub situado en Marina Española. No merecemos el tratamiento que dan al barrio", comenta la propietaria de Otero´s, que desde hace más de 30 años regenta este negocio en Camiño Real.

Vanesa Fernández, propietaria de la Librería Núñez, afirma que desde la expansión de la noticia por las redes sociales "o pasado venres, o barrio vaciouse de xente por completo", aclara. Este hecho ocasionó daños colaterales inmediatos. "Algúns clientes, que tiñan que recoller os libros de texto para o próximo curso, no viñeron por medo o contaxio", dijo esta comerciante para explicar el impacto que ha tenido sobre los ciudadanos la decisión de la Xunta de tomar medidas drástricas en Lugo, y especialmente duras en el barrio, para frenar la espiral de contagios en la ciudad.

Reunión con los hosteleros

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, mantuvo este lunes un encuentro con representantes del sector hostelero de la Milagrosa para valorar las nuevas medidas decretadas por la Consellería de Sanidade a consecuencia de la evolución epidemiológica en la ciudad, y que incluyen severas restricciones para este barrio.



Durante el encuentro, la regidora les trasladó el apoyo del Ayuntamiento y la máxima colaboración para tratar, entre todos, de frenar el incremento de casos de coronavirus. Así mismo, la alcaldesa escuchó sus preocupaciones y dijo que "son compartidas, pois empatizamos con elas, As novas restricións dificultan a actividade da inmensa maioría dos establecementos hostaleiros do barrio, que se viron obrigados a pechar as súas portas".



SEGUIMIENTO. Lara Méndez se comprometió a realizar un seguimiento conjunto de la situación y les avanzó su voluntad de poner en marcha nuevas medidas para contribuir a la recuperación de la actividad en el barrio lucense.



La alcaldesa advirtió que "un claro exemplo disto é o Plan Reanima, co que inxectamos preto de 3 millóns de euros en axudas directas a uns 3.000 lucenses".