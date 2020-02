El comercio lucense con China resiste a pesar de la crisis por el coronavirus

"Son más preocupantes los aranceles de EE UU que el impacto del coronavirus". Lo dice Pedro Rodríguez, propietario de las bodegas Guímaro, uno de los empresarios lucenses que exporta a China. Explica que aún acaba de hacer un envío de 5.000 botellas de su vino, con destino a las cuatro principales ciudades chinas. Dice que tuvo más impacto para Guímaro el parón en el país por las celebraciones del año nuevo chino que las alertas por la enfermedad. Reconoce, no obstante, que esta no es la época más fuerte de exportaciones, ya que ahora se están sacando las nuevas añadas y será en el plazo de unos meses cuando se hagan las mayores operaciones de exportación de vinos.

Su experiencia es relevante porque China es ya un mercado de referencia para las empresas exportadoras lucenses y los productos agroalimentarios, estratégicos para la provincia, tienen un papel destacado en el comercio con el gigante asiático, cuya economía está sufriendo vaivenes importantes por la crisis del coronavirus.

LOGÍSTICA. Esa crisis se sigue de cerca en las empresas de Lugo, varias de las cuales apuntan que los pedidos no se ven condicionados por el impacto que está generando la enfermedad el aislamiento de ciudades y la paralización de empresas. En algunos casos sí se está viendo afectada la logística.

Los productos del mar son uno de los fuertes de la exportación. Eduardo Míguez, directivo de Puerto de Celeiro, apunta que por ahora no se está registrando ninguna afectación en los negocios con China. Ni envíos ni pedidos se han visto retrasados por la crisis sanitaria, explica Míguez, que detalla que el chino es un mercado ya importante para el puerto lucense, ya que se exporta allí mercancía por importe de unos seis millones de euros anuales.

Leche, el producto estrella: Lugo vendió productos lácteos por valor de 1,8 millones de euros a China. Es un producto estratégico para la provincia y con altísima demanda en el país asiático

Se trata, además, de un mercado creciente y que adquiere, sobre todo, aleta seca de escualo. Por lo demás, en el Puerto de Celeiro hay otro factor de tranquilidad añadido y es que no tienen barcos que trabajen ni en China ni en Asia. Entre las empresas de referencia en el comercio con China está Quescrem, que vende a la potencia asiática entre el 15 y el 20% de su producción. "Al inicio de la crisis, no lo notamos y no hubo ninguna comunicación ni de las distribuidoras ni de las navieras, pero según ha avanzado la crisis sí ha empezado a haber alguna afectación", explican en la empresa. Aclaran, así, que hay incertidumbre entre los distribuidores porque no saben si van a poder mover la mercancía dentro del país. Eso supone que algunos pedidos estén en ‘stand by’. Además, en algunos casos se han tenido que cambiar los puertos previstos de descarga de los productos de la empresa de Castro de Ribeiras de Lea, al quedar bloqueados por la crisis los pósitos en los que estaban inicialmente previstas las descargas.

Con todo, en la empresa no transmiten un mensaje de alarma sobre la relación con el mercado chino, que demanda sobre todo el queso tipo mascarpone que elabora la firma lucense. La empresa tiene en la exportación su gran mercado y vende fuera de la Península Ibérica el 45% por ciento de su producción.

De momento, se deduce, la crisis afecta sobre todo a la logística de las operaciones de exportación a ese país, en el caso de Lugo son ya muy importantes.

El peso de la economía china no se ve solo en los números y una muestra de ello podría ser la empresa Oviganic, firma láctea ubicada en el polígono de Monforte y que pertenece a una compañía china, Bei’An YeePer Daily.

Los lácteos son uno de los productos estrella de las ventas al país asíatico y, por tanto, es relevante que exista ya en la provincia una productora láctea de capital chino. Se trata, además, de una empresa en proceso de crecimiento, que tiene en marcha una proyecto de ampliación para fabricar, además de productos derivados de leche de vaca, otros con leche de cabra y oveja, con una inversión de tres millones de euros.

Pese a la importancia del mercado chino, la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) no detalla si la crisis del coronavirus está afectando al negocio en el mercado chino.

VINO. El vino lucense, con cada vez más mercado exterior, parece no estar viéndose afectado, como apuntaba Pedro Rodríguez.

Una empresa de referencia en ese sentido es la chantadina Vinigalicia, donde su responsable, Juan Luis Méndez, dice que la crisis no ha tenido afectación para la firma. Apunta, eso sí, que el mercado chino tiene ya menos peso en su compañía, por lo que no vive la situación con especial inquietud. Sí se declara más en alerta por el hecho de que Corea del Sur empiece a tener un gran número de casos de coronavirus y haya decidido aislar una ciudad de dos millones y medio de habitantes. Correa, advierte Méndez, se ha ido convirtiendo en los últimos años en un mercado creciente para los vinos de Vinigalicia.

La Consellería de Economía e Industria apunta, por otro lado, que de momento no se ha notado impacto en Lugo por el coronavirus. El departamento de Francisco Conde explica que la Xunta, a través del Igape, está en contacto directo con todos los sectores, sin que, en general, se haya detectado por ahora ningún impacto.