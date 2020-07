El Covid ha golpeado con fuerza el pequeño comercio y ha acabado por agravar una crisis que venía de lejos y que en Lugo lleva tiempo provocando un goteo incesante de cierres. A esa cascada se sumará Tobarix, un negocio con setenta años de historia que bajará la verja a finales de agosto.

"Son los tiempos que corren. La noticia no es que cierre Tobarix, la noticia es cómo está el centro y todas las tiendas que han cerrado en año y medio en San Pedro, la Rúa do Teatro, Progreso...", decía este martes José Luis Figueiras, que llevaba veinticuatro años al frente del establecimiento.

Él ha decidido tirar la toalla e iniciar una nueva trayectoria profesional, porque no es buen momento para el comercio y la situación de los autónomos es, en su opinión, "una tomadura de pelo" y faltan ayudas al sector.

Dice que no es que el coronavirus precipitara la decisión de cerrar Tobarix, un negocio de referencia para miles de lucenses, sino que simplemente coincidió hacerlo ahora. Remacha recalcando que la situación del sector es muy complicada: "Cierran veinte y abre uno", subraya.

Y razón no le falta, porque en los últimos meses en Lugo no han parado de conocerse cierres de establecimientos comerciales, y también de algunos de hostelería. La caída de ventas y los precios de los alquileres, especialmente altos en el casco histórico y que no se han movido significativamente pese a la crisis, son factores que suelen ser decisivos en la decisión de bajar la verja.

Así, en la lista de cierres de los últimos meses se acumulan algunos de negocios que han tenido tanta impronta en Lugo como Lolita Blu, que cerró dos de sus tiendas en la ciudad. Pronto cerrará también Doval, otra zapatería de referencia en la capital.

Tobarix estuvo durante muchos años en la calle Conde Pallares, pero ahora su sede estaba en la calle Progreso, una vía que ha acumulado otros cierres como los de la zapatería Pasos, Centro Xogo o, en la esquina con la calle Teatro, la firma Dayaday.

Black Market, Amorissimi, Gayoso Electrodomésticos, o Dolores Promesas se cuentan, en tanto, entre los establecimientos que cerraron en otra calle tan significada del centro como la Rúa Nova, que también perdió mucho peso. Muy cerca de ese enclave estaba también Pronovias, otra tienda veterana que echó el cierre.

No solo el comercio sufre esa situación y, por ejemplo, se han producido también cierres de locales de ocio infantil. Fue el caso de La Selva de Clrerygos en su día o, más recientemente, de Galwy, firma que apostará por centrarse en el resto de actividades que ofrecía, como los campamentos que organiza para la Xunta.

Otro sector que ha sufrido y cuya situación se agravó como consecuencia de la crisis sanitaria, ha sido el de la hostelería, en el que ha habido movimientos importantes los últimos meses.

El Nevada, en el Campo Castelo; el Mencía Mencía, en la estación de autobuses, o la Bodega de Pedro, en Aceña de Olga, están entre los establecimientos que cesaron su actividad tras el parón que provocó el coronavirus.

Otros locales aprovecharon ese momento para reinventarse. Es el caso del restaurante del hotel Méndez Núñez, cuya gestión cambió y en el que se planea relanzar espacios como la terraza.

APERTURAS. No todo han sido cierres y también ha habido negocios que abrían en locales que quedaban vacíos, como ocurrió en la calle Raíña con el local que ocupaba Amichi, donde abrió Wolall, una tienda que vende todo tipo de utensilios y que parece haber tenido buena acogida entre los clientes. La calle San Pedro es también uno de esos escenarios en los que una apertura suele suceder a un cierre, demostrando que los locales de la calle aún suscitan el interés que quienes apuestan por abrir un negocio en Lugo.

El lunes, por ejemplo, también abrirá + K Ideas, un centro comercial de tres plantas y con párking que pone en marcha Iván Ruan, un joven lucense hijo de inmigrantes chinos.