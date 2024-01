El comercio del centro inicia las rebajas con obras que les restan compradores

La rebaja que afecta más a Arantza Fernández es la de afluencia de público. Culpa a los trabajos de reforma que se ejecutan enfrente a su negocio en la plaza de San Marcos, Foot On Mars. "Levamos seis meses. Parece que nos teñen tirria aos do centro. Notámolo nas ventas, notouse moito no día de Reis. Son datas nas que non debería haber obras. Estamos moi descontentos porque temos menos afluencia de compradores", señala con impotencia.

En la misma acera se encuentra Atleet, un negocio semejante, sobre el que Marta Sánchez dice que se cierne también la rehabilitación. "Esta é unha zona de tránsito tranquilo e nótase en que a xente evita pasar por San Marcos polo tráfico". A la incomodidad de caminar entre coches añade que estos "estragaron o chan".

Los escaparates de Carsip dan a excavadoras y camiones trabajando en la calle Montevideo. María Bellón apunta que "as obras non nos fan favor ningún" y lamenta que "temos moitos compradores de fóra que non veñen porque pensan que o aparcadoiro Vía Romana está pechado". Pese a esas dos dificultades asegura que "están indo ben" las rebajas, que en su establecimiento se centran "na roupa de bebé".

Carmen López, responsable de Todo Punto, ya en Bolaño Ribadeneira, explica que no hacen descuentos de temporada porque tienen precios ajustados todo el año. Coincide con el resto de comerciantes en que "antes entraba máis xente ao centro: as obras nótanse".

Tevas & Co se vio afectado por la rehabilitación de Quiroga Ballesteros hace tres años. Carlos Dono señala que abrieron este lunes el período de descuentos. En su caso se limita a "roupa, bisutería e complementos" y va del 20% al 50%. Estaba satisfecho.

Carsip tiene unas bajadas de precios entre el 10 por ciento y el 50 por ciento. María Bellón comenta que las iniciaron ya el pasado día 2.

Los descuentos son del 20 % o el 30% en Atleet. Empezaron este lunes. Marta Sánchez comenta que muchos compradores acuden con el bono de la Xunta para jugadores federados para adquirir chándales o zapatillas.

Arantza Fernández, que vende ropa deportiva en Foot On Mars, comenta que las rebajas han perdido su intensidad. "Hai cinco anos había aglomeración, tiñamos xente esperando na porta a que abrísemos", observa. Su explicación es que "agora hai rebaixas durante todo o ano". Sus precios son entre un 20 y un 50 por ciento más baratos.

Las devoluciones son "as mesmas que todos os anos", estima Arantza Fernández. Los cambios se hacen por la talla, pero no por el objeto. Mientras, Marta Sánchez considera que "os Reis Magos acertaron bastante; non houbo moitos cambios, e foron de tallas, e houbo poucas devolucións".