Comerciantes y hosteleros, aliviados por el retraso del cierre del Ánxel Fole

Los comerciantes y los hosteleros del centro de la capital lucense respiran aliviados debido a que se ha aplazado temporalmente el cierre del aparcamiento Ánxel Fole, que, según alega la propiedad, alberga una media de unos 1.200 vehículos diarios.

Jacobo García-Bobadilla, que dirige el hotel Méndez Núñez y es directivo de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostalería e Turismo de Lugo, hacía este lunes hincapié en que la pérdida de este servicio no solo afectaría a los comerciantes y hosteleros por "los visitantes diurnos o los turistas que vienen a pernoctar", sino también a "los propietarios de viviendas de la Rúa do Teatro y a residentes del centro que no tienen garaje en su edificio y tienen plazas compradas o alquiladas en este párking".

"Si cerrarlo era una mala noticia, que se mantenga abierto es una buena noticia", afirmaba este ejecutivo lucense.

A mediados de octubre el Concello de Lugo decretaba, por carecer de licencia de actividad, el cierre de este aparcamiento, que cuenta con unas 400 plazas y que funciona desde hace 19 años.

Ese aplazamiento se debe a que el Ayuntamiento aún no ha dado respuesta al recurso presentado por la propiedad contra la orden municipal de cierre.

Si la respuesta de la administración local ratifica esa medida inicial, las dueñas dispondrán de un plazo de dos meses para recurrir a la vía judicial.

EXIGE SOLUCIONES. El presidente de la Federación de Comercio de Lugo, José María Seijas, considera que "se deben reforzar los aparcamientos subterráneos y buscar otras soluciones" antes de que el Concello proceda al cierre del Ánxel Fole.

Apuntaba además que ahora mismo es "imposible de asumir en el centro" esos casi 1.200 usuarios que recibe a diario el párking de la Rúa do Teatro.

José María Seijas afirmaba que esta demora aporta "cierta tranquilidad" a los comerciantes porque si deja de funcionar el Ánxel Fole sin que se habiliten plazas alternativas crearía "serios problemas" porque augura que los ciudadanos "dejarán de venir al centro a comprar".

El presidente de la Federación de Comercio de Lugo reiteraba este lunes que el del aparcamiento es uno de los principales problemas que acucian a los empresarios que tienen sus negocios en el centro de la capital lucense.